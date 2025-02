Futuro Dybala, l’indizio è una sentenza: ci ha messo la firma

Futuro Dybala, l’indizio è una sentenza. Una firma importante sta per arrivare, l’altra con la Roma potrebbe essere in programma nei prossimi mesi. La situazione

Come un anno fa non ha ancora segnato in questa manifestazione. Ma è quando le cose si fanno importanti che Paulo Dybala entra in gioco. E stasera, la Roma in quel di Oporto, si affida a lui per sfatare un tabù.

Dal primo minuto per trascinare. Dal primo minuto per cercare di mettere in discesa il discorso qualificazione e certificarlo giovedì prossimo nella gara di ritorno. Da quando è arrivato Ranieri, inoltre, Dybala gioca con una continuità che da queste parti non abbiamo mai visto. Segno evidente di una voglia diversa, voglia di Roma.

Futuro Dybala: la prima firma è per la casa

E il futuro? Sembra scritto, almeno stando alle indicazioni che questa mattina arrivano dal Corriere dello Sport. Roma non è una semplice tappa della sua carriera ma un posto di stabilità. Vuole restare in giallorosso anche nei prossimi anni magari distribuendo il nuovo stipendio, quello scattato nel momento del rinnovo automatico, in più stagioni.

Evidente che per la Joya non è una situazione economica, altrimenti avrebbe accettato le offerte che gli sono arrivate nel corso di questi anni, come quella araba in estate oppure quella maxi del Galatasaray nella finestra di mercato di gennaio. E l’indizio? Dybala, si legge sul quotidiano in edicola, ha deciso di comprare casa. Un segnale netto e chiaro della sua voglia di rimanere a Trigoria per molto tempo e magari anche chiudere qui, chissà, nel calcio non si può mai sapere. Ad un passo dall’addio – ad agosto sembrava tutto fatto – a un Dybala a vita. Con la voglia di trascinare. Cambia tutto in fretta. Ma stavolta il cambio è stato in meglio.