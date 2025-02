Kane al posto di Vlahovic: game over Zirkzeee

La Juve, dopo aver vinto contro il PSV, è attesa dalla sfida con l’Inter, ma prima ci sono aggiornamenti in sede di calciomercato.

Dopo aver perso contro Benfica e Napoli, la Juventus ha ottenuto tre vittorie importanti. I bianconeri, infatti, hanno vinto in campionato contro Empoli e Como ed in Champions League contro il PSV Eindhoven.

In queste gare la Juve di Thiago Motta non ha brillato, ma la cosa più importante era vincere. Con questi successi, di fatto, la ‘Vecchia Signora’ ha sia risposto presente alla lotta quarto posto che, soprattutto, essersi messa in posizione di vantaggio nel play-off di Champions League contro il team olandese.

Ma per il team bianconero è già tempo di pensare ad un’altra partita importante. Domenica sera, infatti, all’Allianz Stadium ci sarà il derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, in attesa della gara contro i nerazzurri, in casa Juventus bisogna registrare un importante aggiornamento sul futuro di Dusan Vlahovic.

Calciomercato, Arsenal e Manchester United su Kane: le conseguenze per la Juve

Come riportato dalla redazione di ‘fichajes.net’, infatti, Harry Kane potrebbe cambiare squadra nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il centravanti del Bayern Monaco, tra l’altro, potrebbe tornare in Premier League, visto che ci sono ben quattro squadre inglesi: Arsenal, Manchester United, Chelsea e Tottenham.

Le prime due, di fatto, riguardano anche la Juventus. I ‘Gunners’, infatti, erano sulle tracce di Dusan Vlahovic, mentre nei ‘Red Devils’ c’è un obiettivo di mercato di Cristiano Giuntoli: Joshua Zirkzee. Quest’ultimo, infatti, è stato bocciato da Ruben Amorim .

L’Arsenal, invece, vuole un attaccante superiore a Gabriel Jesus ed Havertz. Con il possibile approdo di Kane nella squadra di Arteta, ovviamente, si chiudere l’ipotesi Vlahovic.