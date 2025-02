Milan-Roma è già finita: accordo e firma UFFICIALE

Milan-Roma è già finita, il comunicato UFFICIALE spiega tutto: ha appena firmato in Serie A. Gli ultimi aggiornamenti.

Chiosata una campagna acquisti iniziata a rilento ma conclusasi, poi, con la consegna nelle mani di Ranieri di giocatori potenzialmente funzionali ad integrare la rosa a sua disposizione, la priorità della Roma in questa fase deve essere quella di mantenere elevatissima l’attenzione sul fronte degli impegni stagionali. Questo, ovviamente, a partire dalla partita di stasera contro il Porto, profondamente indicativa rispetto alle effettive possibilità di proseguire degnamente il cammino europeo.

A poche settimane di distanza dalla chiusura del calciomercato, dunque, va compreso in che modo la squadra potrà trarre benefici dalle scelte di Ghisolfi atteso, come il mondo Roma tutto, da un periodo che lo vedrà prossimamente dovrà fare i conti con scelte di non trascurabile importanza. Dopo una stagione fin qui molto complicata, infatti, in quel di Trigoria ci si attendo rinnovamenti e cambiamenti da plurimi punti di vista, non solo relativi alla prima squadra.

Sartori rinnova col Bologna: annuncio UFFICIALE e niente Roma

A fare da guida, come noto sin dal momento del suo arrivo, sarà proprio Claudio Ranieri, cui è stato assicurato un ruolo dirigenziale a fine stagione e la cui voce pare destinata ad avere non poco peso anche sul fronte delle prossime decisioni in panchina. Intanto, proprio per questa ondata di cambiamenti che attende la Roma, una certa attenzione era stata rivolta anche alle possibili scelte su nuove figure dirigenziali da inserire in società.

Tra le varie, per il ruolo di DS, si era parlato anche di scelte italiane, legate a personaggi ben conoscitori della realtà del nostro campionato. A tal proposito, non può essere in alcun modo trascurata l’ufficialità in casa felsinea di questi minuti. Il Bologna, infatti, ha annunciato il rinnovo del contratto del direttore sportivo Giovanni Sartori fino al 2027. Sartori è stato artefice dei recenti successi del club felsineo, inclusa la qualificazione alla UEFA Champions League.

Finito nel mirino anche della Roma, il valore di Sartori è stato riconosciuto anche dal Presidente Joey Saputo, che ha espresso soddisfazione per il rinnovo, sottolineando come questo assicuri continuità a un progetto tecnico che ha portato a risultati eccellenti. L’Amministratore Delegato Claudio Fenucci ha aggiunto che il lavoro di Sartori e dell’intera struttura sportiva ha permesso al Bologna di compiere un significativo salto di qualità.

Da parte sua, Giovanni Sartori si è detto molto felice e onorato di proseguire il proprio lavoro a Bologna, ringraziando il Presidente, l’AD, i collaboratori del club e i tifosi per il supporto ricevuto. Ha concluso con un sentito “Forza Bologna!”.