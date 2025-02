No all’Arabia Saudita e ritorno in Argentina: c’è l’annuncio UFFICIALE

Annuncio UFFICIALE e futuro già segnato: ecco che strada seguirà il calciatore della Roma. Ma quale Arabia Saudita, torna in Argentina.

La Roma si prepara ad uno spezzone a dir poco importante di questa stagione, con una serie di impegni che potrebbero definire il suo cammino sia in ambito nazionale che europeo. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Venezia, è arrivato il prezioso pareggio del ‘Do Dragao’ contro il Porto.

Ghisolfi, dal proprio canto, ha cercato nelle ultime settimane di consegnare a Ranieri una rosa leggermente rimodernata dopo gli errori compiuti in quel di Trigoria durante il calciomercato estivo, con la consapevolezza che questa parentesi stagionale potrebbe essere profondamente indicativa anche rispetto alle future decisioni durante la campagna acquisti.

Paredes e un futuro da allenatore insieme a Di Maria: annuncio UFFICIALE dell’ex Juventus

Durante la recente finestra di mercato, la Roma ha operato con attenzione, tenendo conto delle limitazioni imposte dal monte ingaggi. Il tecnico Claudio Ranieri ha sottolineato come queste restrizioni abbiano influenzato le possibilità di investimento, limitando le operazioni in entrata. Nonostante ciò, sono stati effettuati alcuni acquisti mirati per puntellare la rosa.

Tra i giocatori più discussi in ottica mercato, oltre al consueto interesse per Paulo Dybala, c’è Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è stato al centro di voci riguardanti un possibile ritorno in patria, con avances provenienti dall’Argentina e la possibilità di un addio già nella sessione invernale di mercato. A tal proposito, il numero 16 della Roma è stato coinvolto in una recente intervista di Angel Di Maria.

Il campionissimo ex Juventus, che ha condiviso lo spogliatoio con il centrocampista giallorosso ai tempi del PSG, ha rivelato che lui e Paredes stanno pianificando di intraprendere insieme una carriera da allenatori una volta appesi gli scarpini al chiodo. Questo, infatti, quanto dichiarato da Di Maria a DSPORTS, evidenziando una certa confidenza e amicizia con Paredes, basata anche sul bel rapporto tra le due rispettive famiglie.

“Io e Paredes lavoreremo insieme, è un dato di fatto. Non sappiamo ancora quanto, ma a un certo punto vorremo realizzare questo sogno. Tutto è iniziato un giorno, a casa sua, mentre bevevamo vino e ci rilassavamo insieme nel guardare una partita. Le nostre mogli parlavano del giorni in cui non saremmo più stati insieme e altri discorsi del genere. Allora, è emerso questo argomento: condividiamo tanto insieme, andiamo in vacanza e i nostri figli vanno molto d’accordo tra loro, essendo coetanei. Così si è iniziato a parlare ed è emerso questo scenario“.