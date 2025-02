Porto-Roma, Dybala esce per infortunio: il fallo costa carissimo

L’intervento in ritardo ha posto le premesse per la sostituzione immediata di Paulo Dybala: ecco cosa è successo

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo della sfida del ‘Do Dragao’ tra Porto e Roma. Al termine di 49 minuti dai tanti volti, i lusitani e i giallorossi hanno dato vita ad una frazione di gioco molto movimentata, con strappi importanti da ambo le parti.

Una svolta importante è stata rappresentata sicuramente dall’uscita dal campo anticipata di Paulo Dybala. L’attaccante argentino – che ha provato a stringere i denti – alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver subito un intervento in ritardo al ginocchio. Al 39′ minuto di gioco, dunque, Ranieri ha richiamato in panchina l’attaccante argentino, gettando nella mischia Baldanzi. Vi forniremo ulteriori ragguagli sulle condizioni del numero 21 della Roma quando trapeleranno ulteriori dettagli in merito.