Roma-Napoli, si chiude a 30 milioni: il Milan lo ha già salutato

Calciomercato Roma, 30 milioni in Serie A per depredare il Napoli di Antonio Conte: il Milan lo ha già salutato. Gli ultimi aggiornamenti.

Negli ultimi giorni a disposizione di Ghisolfi, il calciomercato della Roma è stato caratterizzato da movimenti significativi e dichiarazioni rilevanti. Il club giallorosso, dopo una campagna acquisti invernale mirata a rafforzare la rosa, pare ora concentrata sul presente e gli impegni che attendono la squadra di Ranieri, sebbene gli addetti ai lavori di Trigoria continuino a monitorare il mercato in vista della prossima stagione.

Restando sulla campagna acquisti invernale, quest’ultima ha permesso di assistere ad un vero e proprio trittico di colpi in circa 24 ore, con gli approdi nella Capitale di Nelsson, Gourna-Douath e Salah-Edinne, aggiuntisi ai già arrivati Rensch e Gollini. Senza trascurare anche le novità verificatesi sul fronte delle uscite, va però ricordato come le ultime ore abbiano regalato importanti novità grazie alle parole di Mile Svilar.

Come noto, il portiere giallorosso ha recentemente dichiarato in conferenza stampa che sono iniziati i colloqui per il rinnovo del suo contratto con la Roma, evidenziando la sua concentrazione sul calcio giocato e la gratitudine verso la società capitolina per l’opportunità concessagli.

Calciomercato Roma, 30 milioni per Lucca: testa a testa col Napoli di Conte

La questione Svilar, così come le valutazioni che andranno condotte circa possibili addii e ponderazioni di riscatti di elementi attualmente in prestito, ricorda come il lavoro da fare per migliorare una squadra a dir poco perfettibile sia certamente massiccio. Tra le varie questioni, si ricordi quella relativa al reparto offensivo.

Già durante la sessione invernale di mercato, la Roma aveva valutato l’acquisto di un vice-Dovbyk. Tra i nomi considerati, quello di Lorenzo Lucca dell’Udinese è emerso con forza ma, come ribadito anche dal direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Nani, la volontà del club friulano in inverno è stata quella di trattenere i propri giocatori chiave fino al termine della stagione.

In vista della prossima finestra di mercato estiva, però, difficilmente il giovane bomber bianconero resterà in Friuli. Come ricorda la penna di Daniele Longo, l’Udinese ha già fissato il prezzo per Lucca a 30 milioni di euro. Oltre alla Roma, anche il Napoli ha manifestato interesse per il giovane attaccante, e si prevede una possibile competizione tra i due club per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Il Milan, inizialmente interessato, sembra aver defilato la propria posizione dopo l’acquisto di Santiago Gimenez.

Entrambe le squadre sono caldamente interessate a Lucca, come confermano anche i contatti avviati da diverse settimane a questa parte con il suo agente, Giuseppe Riso, volto sicuramente non nuovo in quel di Trigoria.