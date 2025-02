Saluta Simone Inzaghi: 40 milioni e addio Inter

40 milioni e addio Inter: c’è l’assalto del top club per il titolarissimo e il pilastro di Simone Inzaghi. Le ultime di calciomercato.

L’Inter di Simone Inzaghi prosegue la sua marcia in Serie A, con il recente e prezioso successo contro la Fiorentina, che ha visto i nerazzurri non solo vendicare la sconfitta per tre a zero al Franchi di pochi giorni prima, ma anche approfittare del doppio passo falso del Napoli con Roma e Udinese.

L’ultimo mese ha visto la squadra nerazzurra mantenere un rendimento costante nonostante le fatiche del calendario. La vittoria contro la Fiorentina ha confermato la maturità del gruppo: in una gara complicata, decisa da un episodio, l’Inter ha saputo soffrire e portare a casa tre punti fondamentali, proseguendo degnamente una stagione che ha comunque fin qui fatto registrare certamente più difficoltà rispetto allo scorso anno.

Lungi dal distinguersi da un percorso dominante come nella precedente stagione, Lautaro Martinez e colleghi hanno incassato in questi mesi anche la scottante sconfitta con il Milan in Supercoppa. Sul contraltare, però, resta ancora un percorso da onorare in Coppa Italia e in Champions League, senza dimenticare di un campionato che li vede a solo un punto dal Napoli capolista.

40 milioni per l’assalto a Calhanoglu: le ultima dalla Spagna

In un momento stagionale potenzialmente decisivo, ovviamente, l’attenzione non può che essere orientata al presente e al futuro a brevissima gittata. Ciò non cancella, però, le attenzioni su uno dei temi caldi delle ultime ore, che riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, perno del gioco nerazzurro e autore di una stagione finora brillante con 6 gol e 2 assist in 20 partite, potrebbe lasciare l’Inter nell’estate del 2025.

Secondo le indiscrezioni riportate nelle ultime ore da Todofichajes.com, il Bayern Monaco è tornato alla carica per il 31enne turco, dopo aver già tentato un assalto nella scorsa estate. L’Inter, che ha blindato l’ex rossonero con un contratto fino al 2027, non intende svenderlo, ma un’offerta vicina ai 40 milioni di euro potrebbe far vacillare la dirigenza.

Oltre al Bayern, anche Manchester City e Galatasaray hanno mostrato interesse per il giocatore, che rappresenta una pedina chiave nello scacchiere di Inzaghi. Tuttavia, l’Inter potrebbe decidere di offrire un rinnovo migliorato per respingere le avances dei top club europei e garantire continuità alla propria mediana.