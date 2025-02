Uragano Lookman, irrompe la Roma: cortocircuito Juve

Ecco le ultime in merito ad una delle operazioni più chiacchierate degli scorsi mesi, in grado di ribaltare i rapporti di forza della Serie A

Come ben manifestato dalla sessione invernale del calciomercato, il campionato italiano è attualmente immerso in una stagione calcistica indubbiamente felice, caratterizzata da una competitività particolarmente spiccata e da una certa vitalità anche in termini di movimenti di mercato e conseguenti ribaltoni.

La scorsa estate, come anche la sessione invernale del calciomercato (durante la quale il Milan, ad esempio, ha inanellato una serie di colpi a dir poco altisonanti, di cui Joao Felix rappresenta il punto più alto e luccicante), hanno letteralmente rivoluzionato gli equilibri di una Serie A che ora, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno con l’egemonia indiscussa della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, appare finalmente combattuta e sufficientemente imprevedibile.

Talmente imprevedibile che, nel corso dei prossimi mesi, potrebbero andare a concretizzarsi una serie di operazioni che avrebbero del clamoroso. Le squadre coinvolte sono numerose e si tratta di una serie di big italiane pronte a scambiarsi pezzi da novanta in grado di spostare i rapporti di forza precedentemente conquistati.

La Roma su Paixao, ma ci sono anche Napoli e Atalanta: la Juve osserva in attesa di Lookman

La Roma di Claudio Ranieri è senza dubbio una delle big che avrà più lavoro da compiere per assicurarsi un posto tra le grandi del prossimo anno e, in tal senso, occorrerà indubbiamente selezionare con cura le priorità per il mercato in uscita e in entrata. Dopo aver parzialmente colmato con l’approdo di Rensch la lacuna relativa alla fascia destra, i giallorossi potrebbero ritrovarsi a corto di esterni sinistri che possano schierarsi in un attacco a tre nel caso in cui Ranieri o il prossimi allenatore giallorosso scelga la difesa a quattro come modulo predefinito su cui costruire la Roma del futuro.

Attualmente, difatti, in quel ruolo ci starebbe soltanto Stephan El Shaarawy, anche e soprattutto considerando che la permanenza di Alexis Saelemaekers – i cui primi mesi a Roma hanno manifestato con vigore tutte le sue luccicanti qualità tecniche e dinamiche – è tutt’altra che scontata (oltre al fatto che il belga per ora viene sfruttato come jolly vagante).

In tal senso emergono prepotentemente le voci che vedrebbero la Roma particolarmente intrigata dalla figura di Paixao – ieri in gol contro il Milan in Champions League -, le cui qualità tecniche ed esuberanza offensiva ha smosso anche i vertici di Napoli, Atalanta e Aston Villa.

In particolare i bergamaschi, nel caso in cui Ademola Lookman dovesse cedere alle lusinghe bianconere di Cristinai Giuntoli, avrebbero un interesse particolare nel portare a Bergamo uno dei profili più intriganti in quel ruolo. In tal senso la Roma potrebbe svolgere un ruolo di disturbo all’interno dell’operazione ‘Lookman-Juventus’, poiché, nel caso in cui i giallorossi affondassero il colpo per Paixao, la Dea si ritroverebbe meno propensa a privarsi di un talento imprescindibile come quello del fuoriclasse nigeriano.