Vlahovic al posto di Osimhen: c’è un nuovo sceriffo in città

L’attaccante serbo lascerà la Juventus in estate e scatta subito l’intreccio con il bomber di proprietà del Napoli

In panchina anche nella sfida di Champions League contro il Psv, Dusan Vlahovic sta vivendo una delle stagioni più complicate dal suo arrivo in Italia. Messo sempre più ai margini del progetto tecnico-tattico da Thiago Motta, l’attaccante serbo non è ritenuto più una risorsa importante nemmeno dalla dirigenza e il suo addio estivo alla Juventus appare ormai scontato. Complice un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e la scarsa propensione del suo agente ad accettare una spalmatura dell’ingaggio da 12 milioni di euro, l’ex Fiorentina dovrà guardarsi attorno in vista della prossima stagione.

Entro fine mese, Cristiano Giuntoli avrà un nuovo confronto con l’entourage della punta, ma la sensazione è che non possano esserci schiarite sul fronte rinnovo. Già da tempo sul taccuino di Arsenal, Barcellona, Chelsea, Manchester United, Newcastle e PSG, il numero 9 bianconero può lasciare Torino per circa 40 milioni di euro. Una cifra che può sembrare bassa, ma che consentirebbe comunque alla Juve di evitare una minusvalenza.

Addio Vlahovic: staffetta con Osimhen

Tra i nomi dei possibili sostituti, il sogno di Giuntoli resta quello di poter ritrovare Victor Osimhen dopo l’esperienza di Napoli. A fine anno, l’attaccante nigeriano tornerà alla casa madre dopo il prestito al Galatasaray. Ma per un bomber che se ne va, la città di Istanbul potrebbe trovarne un altro in arrivo, almeno secondo quanto riportato da alcuni media turchi.

Stando ad ‘Akit’ e a ‘Haber Merkezi’, infatti, il Fenerbahçe di José Mourinho sarebbe pronto a tornare alla carica per Vlahovic in estate. Secondo i media citati sopra, il club turco avrebbe provato ad ingaggiare l’attaccante della Juve già durante la finestra di mercato invernale conclusasi in Turchia lo scorso 11 febbraio, ma i tempi non erano maturi per provare un affondo deciso.