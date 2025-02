Ghisolfi li perde a zero: scatta l’allarme in casa Roma

Questa volta Ghisolfi non è riuscito a muoversi per tempo e la Roma rischia di perderli tutti a zero: qualcuno è già andato via in vista del prossimo giugno

Il direttore sportivo francese è in ritardo su una tabella di marcia molto importante del mercato interno. L’allarme è stato lanciato dalla perdita di Renato Marin, portiere di 18 anni, con un grande futuro davanti e ormai destinato al Paris Saint Germain.

La Roma è sempre stata una piazza tra le migliori in Italia per quanto concerne la crescita dei giovani e il settore giovanile. Il lavoro svolto da Bruno Conti negli scorsi anni è stato a dir poco splendido, potendo lanciare tanti ragazzi in prima squadra e moltissimi in un club di Serie A. Fare una carriera da professionista è già un traguardo molto importante e su questo la Roma non ha mai fallito. Ultimamente, però, già dall’ultima parte della gestione Pallotta, qualcosa è cambiato. L’unica cosa che però non si era verificata fino ad ora era perdere i giocatori più importanti a parametro zero.

Un danno patrimoniale che bisogna cercare di evitare con tutte le proprie forze, anche perché qualora non dovessero esplodere ai massimi livelli, questi ragazzi possono comunque portare delle ottime plusvalenze per il bilancio. Il caso di Renato Marin, portiere brasiliano portato in Italia dal fratello di Doni, è uno degli esempi più tristi in questo momento. Il ragazzo classe 2006 si accaserà al PSG da giugno, con Ghisolfi che ha perso il tempo giusto per rinnovargli il contratto.

Ghisolfi e le grane della Primavera: molti profili sono in scadenza, dopo Marin ora rischia Mannini

Oltre a Marin, però, ci sono anche altri giocatori nella Primavera della Roma che stanno arrivando a scadenza e ancora non hanno trovato un’intesa per il rinnovo. Ad esempio possiamo citare gente di primo piano come Mattia Mannini, già un punto di forza delle nazionali italiane giovanili, Giulio Misitano, Sergej Levak, Lovro Golic e Lan Jovanovic.

Tutti gli appartenenti a questa lista saranno liberi di firmare con un altro club a giugno e già adesso possono essere contattati per trovare l’accordo. L’anno successivo, ovvero il 2026, vedrà la fine degli accordi per Mohamed Seck, Leonardo Graziani, Kevin Zefi, Atanas Kehayov, Filippo Reale e Jacopo Mirra. Molti di questi potrebbero diventare degli ottimi prospetti e andrebbero valorizzati in modo diverso. Vedremo se Ghisolfi riuscirà a muoversi per tempo questa volta, evitando delle partenze a zero come Marin.