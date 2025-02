Guardiola alla Roma? Tutte le cifre, la data è già fissata

Pensare di vedere Guardiola alla Roma potrebbe sembrare un sogno irrealizzabile per i tifosi romanisti, eppure ci sono delle cifre già stabilite e una data

Il tecnico del Manchester City sembra essere il lontano parente di quello conosciuto nelle scorse stagioni. Lì qualcosa si è definitivamente rotto e l’unica soluzione potrebbe essere quella di cambiare aria a giugno. I Friedkin sognano ancora in grande dopo Mourinho.

Quale sarà il nuovo allenatore della Roma e soprattutto quando verrà annunciato. I punti interrogativi in casa Friedkin sono ancora tanti e almeno da Trigoria non filtra alcuna fretta. Bisogna cercare di capire se il nome ad effetto è davvero fattibile, se si può arrivare ad un big che può cambiare le carte in tavola, o se è meglio riprendere un progetto a media lunga scadenza, con giovani in rosa e un tecnico che sappia giocare in un certo modo. Da Farioli ad Allegri, passando per Ancelotti e Montella, fino ad arrivare a De Zerbi e Sarri, i nomi sono stati fatti tutti e anche a più riprese.

Claudio Ranieri gradisce anche Gasperini, ma c’è da capire se l’Atalanta deciderà di chiudere il lungo ciclo con il proprio allenatore. Dopo 10 anni potrebbe essere invogliato a cambiare aria, magari concedendosi un’ultima avventura in una grande piazza come quella di Roma, ferita, in ribasso, ma pur sempre la Capitale.

L’ipotesi di Guardiola alla Roma si gioca a 50: molto più improbabile di Ancelotti

Eppure non si possono escludere nemmeno i nomi più altisonanti, perché conoscendo i Friedkin e avendo visto quanto successo con Josè Mourinho, non può esserci la certezza che non si vada a sondare magari un Guardiola. Si avete capito bene, il tecnico del Manchester City che sembra aver chiuso il suo ciclo in Premier League.

Le quote sul futuro dello spagnolo sono molto interessanti e riguardano anche la Roma, con la Snai che ha messo la scadenza del 1 settembre per giocarsi la destinazione. La quota più probabile, manco a dirlo è il Manchester City, con una permanenza offerta a 1,20. Poi a seguire troviamo a 4 l’ipotesi di un anno sabbatico, quindi nessuna squadra, mentre a 10 ci sono la nazionale spagnola e il PSG, ma anche una squadra araba o della MLS e a sorpresa anche i rivali del Real Madrid.

Per quanto riguarda le italiane, l’Inter è offerta a 25 volte la posta, la Juventus a 33 e il Napoli a 40, mentre la Roma arriva in coda con una quota di 50 (come il Como e meno del Brescia, a 40).