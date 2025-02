Infortunio Dybala, dopo il calcione di Varela sul ginocchio c’è un po’ d’ansia dentro la Roma per le condizioni della Joya. Ecco quando saranno fatti gli esami

Un colpo al ginocchio che lo ha messo ko. Un problema importante per Ranieri che spera si tratti solamente di una botta. Per fortuna non è un problema muscolare, uno di quelli che lo hanno costretto molto spesso negli ultimi anni a stare a bordo campo. Ma proprio nel momento in cui stava trovando continuità, la Joya si è dovuta fermare.

Il calcione di Varela, quasi volontario sul ginocchio sinistro è stato uno degli episodi che sicuramente hanno spinto Ranieri ad alzare la voce come mai era successo prima alla fine della partita. Una direzione di gara che dire da rivedere è dire poco. E giovedì prossimo all’Olimpico non ci saranno né Cristante né Saelemaekers, squalificati. Si spera ci possa essere l’argentino che, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, molto presto si sottoporrà agli esami di rito.

Infortunio Dybala, oggi la risonanza magnetica

Sarebbe prevista nella giornata di oggi la risonanza magnetica al ginocchio sinistro per escludere ogni possibile complicazione. Certo, e il ginocchio dovesse anche gonfiarsi un poco, allora tutto verrebbe rimandato. Ma da Trigoria filtra ottimismo, dovrebbe trattarsi “solamente” di una forte contusione. Dolorosa, ovvio, ma che deve essere smaltita comunque nel minor tempo possibile.

Difficile, arrivati a questo punto e con il ritorno decisivo di giovedì prossimo all’Olimpico vedere Dybala in campo domenica pomeriggio al Tardini di Parma l’argentino. Oltre le molteplici partite giocate fino al momento c’è anche questo infortunio che costringerà Ranieri a cambiare sulla prima linea e quasi sicuramente concedere un turno di riposo, obbligato, al giocatore migliore della rosa. Vedremo quello che verrà fuori nelle prossime ore. E incrociamo le dita.