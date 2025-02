Motta esonerato prima di Juve-Inter: Giuntoli ha bloccato l’erede

Panchina Juventus, blitz immediato di Giuntoli a Torino per bloccare l’erede di Thiago Motta. Succede di tutto prima della sfida all’Inter.

La stagione calcistica entra nel vivo e per la Roma, così come per altre squadre italiane impegnate nelle competizioni europee, questo è un momento cruciale. I giallorossi stanno affrontando una fase delicata sia in campionato che in Europa League.

Qui, la squadra di Ranieri ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Porto nell’andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Nonostante l’inferiorità numerica nel finale, Mancini e colleghi hanno mostrato carattere, con un risultato che lascia tutto aperto per il ritorno. Intanto, ampliando lo sguardo di analisi, va ricordato come in Serie A la lotta per lo scudetto sia più che serrata, con Napoli, Inter, e ancora forse l’Atalanta, protagoniste di un avvincente testa a testa.

Parallelamente, la corsa per un piazzamento europeo vede coinvolte diverse squadre, tra cui la stessa Roma, che ambisce ancora a consolidare la propria posizione e recuperare terreno in classifica per garantirsi un posto nelle competizioni continentali della prossima stagione. Un’altra squadra al centro dell’attenzione è la Juventus, che ha vissuto una rivoluzione tecnica con l’arrivo di Thiago Motta al posto di Massimiliano Allegri.

Zidane-Juventus, sondaggio e incontro esplorativo con Giuntoli: Thiago Motta non è a rischio

L’ex tecnico del Bologna è stato scelto per inaugurare un nuovo ciclo, puntando su un gioco più propositivo e sull’integrazione di giovani talenti. Tuttavia, i risultati finora sono stati altalenanti, con diverse critiche rivolte al nuovo allenatore. Nonostante la fiducia iniziale, alcune voci suggeriscono che la dirigenza bianconera stia valutando alternative per la panchina.

Il nome di Zinedine Zidane, libero dal 2021 dopo la sua seconda esperienza al Real Madrid, è tornato a circolare come possibile sostituto. Il tecnico francese, che ha rifiutato offerte dal Paris Saint-Germain e dalla Premier League, ambisce a diventare commissario tecnico della nazionale francese dopo il 2026, ma non ha escluso un ritorno a Torino, dove ha lasciato un ricordo indelebile da calciatore. Ad approfondire in esclusiva tale scenario è stato Calciomercato.it, che ha riferito non poche e preziose informazioni a riguardo.

In particolar modo, oltre a quanto ricordato già sopra, si può leggere come il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, abbia recentemente incontrato Zidane a Torino. Si è trattato di un incontro informale, mirato a sondare la disponibilità del tecnico francese nel caso di un eventuale cambio alla guida tecnica della squadra.

Attualmente, Thiago Motta non è a rischio esonero, ma la dirigenza bianconera sta valutando tutte le opzioni, considerando che l’obiettivo minimo stagionale è la qualificazione alla prossima Champions League, oltre a un buon percorso nelle competizioni internazionali.