Nuova panchina per Allegri: ‘esclusione’ definitiva, la svolta

Nuova panchina per Allegri. L’ex tecnico della Juventus si sta ancora godendo il suo dorato riposo pronto, però, a cogliere l’occasione giusta.

Marcello Lippi, l’ex commissario tecnico della nazionale azzurra campione del mondo nel 2006, ha rilasciato un’intervista in cui, tra le altre cose, ha confessato di passare sette mesi l’anno al mare.

Una passione che l’ex tecnico di Viareggio condivide con Massimiliano Allegri da Livorno. L’ex tecnico di Juventus e Milan si sta godendo il suo dorato anno a spese della società bianconera ammirando, anche lui, il suo amato specchio d’acqua. Siamo, però, già a febbraio e da tempo le società italiane, ma non solo, stanno programmando la stagione che verrà. Massimiliano Allegri è sul mercato, pronto a cogliere l’occasione. Non un’occasione qualsiasi e neanche un’opportunità che lo ricopra ‘soltanto’ d’oro, come i reiterati tentativi provenienti dalla dune arabe. Il sei volte campione d’Italia vuole un progetto importante. Italia o Europa che sia.

Nuova panchina per Allegri. La Premier League si allontana

Si programma in Italia, così come nel resto d’Europa. Come in Premier League, ad esempio. E football.london concentra la sua attenzione sulle vicende interne del Tottenham.

Il club londinese non sta vivendo una stagione entusiasmante. Al momento la formazione di Ange Postecoglou occupa la 14esima posizione dopo 24 turni di campionato. Il tecnico di origini greche è sotto il bersaglio della critica e dei tifosi degli Spurs che chiedono a gran voce il suo licenziamento. Il club valuta questa opportunità tenendo conto, però, che i cambi in corsa non sempre producono gli effetti sperati. Anzi portano spesso soltanto un sostanziale aumento delle spese. L’esempio più lampante è quello del Manchester United che ha sostituito Erik ten Hag con Ruben Amorim non migliorando affatto la sua già deludente classifica ed appesantendo ulteriormente il carico delle spese.

Nel caso di esonero di Ange Postecoglou chi potrebbe sedersi sulla panchina del Tottenham? Sono in tutto 6 i profili di tecnici citati dalla fonte britannica. Si va dall’ex commissario tecnico tedesco, Joachim Lowe allo stesso Erik ten Hag, fresco di esonero dallo United. Vi sono poi le piste che seguono tecnici giovani come Xavi, ex Barcellona ed Edin Terzić, ex tecnico del Borussia Dortmund. Più lontani dalla panchina degli Spurs appaiono, al momento, Julen Lopetegui e Massimiliano Allegri. Ma a Londra, sponda Tottenham, si guarda, però, ancora più in là. Ancora più in alto. Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel e Julien Nagelsmann. Il post–Postecoglou se lo giocano loro.