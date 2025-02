Profondo rosso Roma: tifosi furiosi e addio già scritto

Profondo rosso Roma: tifosi furiosi per quello che è successo e addio praticamente già scritto. La gara contro il Porto lascia un altro verdetto

Un destino scritto. Anche perché forse quello che è successo ieri sera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Di certo già prima i tifosi della Roma lo avevano messo nel mirino, fischiato quasi sempre per delle prestazioni al di sotto della media. Ieri poi le cose sono del tutto sprofondate.

Cristante si è fatto buttare fuori nel secondo tempo ed è stato un rosso che poteva costare molto caro. Certo, l’arbitro ha fatto il suo, ma il centrocampista è stato molto ingenuo nel trattenere la maglia sapendo di essere già ammonito. Il secondo giallo in questo caso ci stava e doccia anticipata. Roma in sofferenza, anche senza quasi mai rischiare davvero nulla, e tifosi sui social che si sono scatenati con moltissimi commenti. La sensazione, netta, è che questi saranno gli ultimi mesi di Cristante a Trigoria.

Cristante: è addio. I commenti dei tifosi

Chi è felice che sia domenica che giovedì prossimo sarà squalificato quindi non c’è nessuna possibilità di vederlo in campo, chi crede che davvero sia arrivato il momento di voltare pagina dopo anni di alti e bassi. Più i secondi, a dire il vero. Sui social i tifosi della Roma si sono scatenati e anche i giornali in edicola questa mattina hanno messo in evidenza un comportamento sicuramente rilevante, ma non nel bene, del centrocampista che si è fatto attirare dalla tentazione del fallo sapendo di essere a rischio rosso. Da uno con la sua esperienza, almeno questa ce la dovrebbe avere, nessuno se lo aspetta.

L’addio insomma è vicino. Come sembrava essere vicino già nelle ultime ore della finestra di gennaio quando Fiorentina e Juventus ci hanno pensato così come il Milan. Un addio solo rimandato di qualche mese. La parole fine si vede già.