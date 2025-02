Vlahovic scaricato, tradimento choc: pagano la clausola

Vlahovic scaricato: tradimento choc e pagano la clausola. Ecco cosa sta succedendo attorno al serbo della Juventus che è ormai ai margini del progetto Motta

Questa seconda parte di stagione sarà quasi sicuramente l’ultima di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus addosso. Il serbo, ormai una seconda scelta per Motta visto che lo impiega per gli ultimi minuti dando spazio a Kolo Muani, è destinato a salutare.

Non solo per quelle che ormai sono le indicazioni che arrivano dal campo, ma anche per via di quel contratto da 12milioni di euro all’anno che il centravanti non ha nessuna intenzione a quanto pare di ritoccare con delle cifre diverse che potrebbero anche far pensare a Giuntoli di poterlo tenere. L’addio quindi, come vi abbiamo raccontato, è dietro l’angolo. E si è parlato anche delle varie possibilità. Una delle più calde, o che sembrava essere la più calda, è quella che porterebbe a Londra destinazione Arsenal: Arteta è un estimatore del classe 2000 e già quando era alla Fiorentina aveva cercato di prenderlo. Non se ne fece nulla. Ma quella pista è rimasta comunque assai seguita. Le ultime indicazioni, però, vanno verso un’altra direzione.

Vlahovic scaricato: l’Arsenal paga la clausola per Kane

Se nelle ultime ore è spuntato fuori il fatto di un interesse dell’Arsenal per Kane, che di fatto cancellerebbe la possibilità di un passaggio di Vlahovic in Premier, almeno per quanto riguarda i Gunners, queste indiscrezioni stanno andando oltre: secondo le informazioni riportate da footballinsider la truppa di Arteta sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria del giocatore che si aggira sui 50milioni di sterline e che si attiverà nel corso della prossima estate.

Starebbe a Kane poi decidere se accettare e tradire i tifosi del Tottenham, acerrimi rivali di quelli dell’Arsenal. Ma davanti ad una prospettiva professionale del genere, magari dopo aver vinto qualche trofeo in Baviera, non ci stupiremmo se il tradimento paventato diventasse realtà. E addio Vlahovic a questo punto.