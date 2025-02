Bomba prima di Juve-Inter: ‘portano’ Thuram in Premier League

La presa di posizione non è tardata ad arrivare ed è pronta a porre le porre le premesse per un clamoroso effetto domino: ecco cosa sta succedendo

Manca sempre meno ormai al fischio d’inizio di Juventus-Inter. Snodo cruciale della venticinquesima giornata di Serie A e molto probabilmente della corsa Scudetto, la sfida dell’Allianz Stadium continua ad essere caratterizzata da numerosi temi. A cominciare dalle diverse defezioni (reale o probabili) con le quali i due allenatori stanno preparando il match, per proseguire poi con le indiscrezioni di mercato che continuano a tenere banco, calamitando l’attenzione mediatica.

L’ultima – in ordine di tempo – trapela direttamente dall’Inghilterra e chiama in causa uno dei big della compagine di Simone Inzaghi. Ci stiamo riferendo a Marcus Thuram, la cui ottima prima parte di stagione non è affatto passata inosservata, attirando su di sé le attenzioni di molte big in giro per l’Europa. In un ventaglio di nomi destinato ad infoltirsi nel corso dei prossimi mesi, tra le squadre maggiormente interessate all’acquisto dell’attaccante francese ci sarebbe sicuramente il Liverpool. A circoscrivere la consistenza degli ultimi spifferi riguardanti i sondaggi effettuati dai Reds per Marcus Thuram ci ha pensato CaughtOffside, la cui analisi offre spunti tutt’altro che banali.

Calciomercato Inter, Thuram continua ad essere nella lista dei desideri del Liverpool

Secondo quanto riferito, infatti, ci sarebbe anche l’attaccante dell’Inter nel novero dei profili attenzionati dal Liverpool per puntellare il suo reparto offensivo. Sebbene l’obiettivo numero uno continui ad essere Isak, per il quale il club inglese sta valutando eventuali spiragli in vista della prossima estate, i Reds continuano a tenere viva anche la pista che porta a Thuram.

Almeno nel medio periodo, però, le chances che il Liverpool ha di provare ad impensierire l’Inter sul fronte Thuram risultato piuttosto scarse. Tra gli indiscutibili punti di riferimento dello scacchiere di Inzaghi, il club meneghino sta infatti ragionando sulla possibilità – sempre più concreta – di allungare il contratto dell’attaccante transalpino, attualmente in scadenza nel 2028. Il prolungamento del contratto, tra l’altro, ne garantirebbe anche il contestuale ritocco: ulteriore segale di un rapporto granitico che l’area tecnica dell’Inter non intende affatto interrompere. A meno di offerte irrinunciabili – dunque – la pista Thuram-Liverpool non dovrebbe essere battuta a stretto giro di posta. Tuttavia, staremo a vedere se ci saranno i presupposti per nuovi, clamorosi colpi di scena.