Calciomercato Roma, addio Dybala: l’offerta è irrununciabile

Emergono novità a dir poco clamorose in merito al futuro di Paulo Dybala all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini

Il rinnovo di Paulo Dybala con l’AS Roma ha in parte scacciato quei dubbi che svariati tifosi giallorossi e appassionati covavano dal momento in cui ad inizio stagione il fuoriclasse argentino sembrava essere ad un passo dal cedere ad un’offerta faraonica che l’avrebbe portato lontano dalla città eterna.

Ormai è indubbio… tra la Joya e la capitale c’è un legame forte, che può essere facilmente rintracciabile ad ogni dichiarazione del numero 21 giallorosso, ma anche dalla particolare foga che l’argentino mette in campo ad ogni confronto con i cugini laziali.

Celebri in tal senso gli aspri confronti con Guendouzi, in quel caso resi ancor più cruenti a causa della recente rivalità generatosi tra Francia e Argentina in seguito alla vittoria dell’ultimo campionato del mondo da parte dei sudamericani.

Oltretutto la Joya, dopo un’inizio di stagione platealmente sottotono, sembrerebbe aver recuperato la propria competitività sul rettangolo verde, il che, di recente, avrebbe riacceso delle campanelle d’allarme per il mercato giallorosso.

Dybala mania: Guardiola e Simeone lo mettono nel mirino

Ebbene sì… a Paulo Dybala bastano un paio di mesi a buon livello per far ripartire i corteggiamenti da parte di mezza Europa e, nelle ultime ore, secondo quanto riprotato da fichajes, sono emerse delle indiscrezioni relative all’interesse manifestano da Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo ha intenzione di garantire al suo Manchester City una rinascita per la prossima annata e, per farlo, occorre qualità ed esperienza.

Due caratteristiche che attualmente sono senza dubbio le più caratterizzanti per Paulo Dybala, il quale si unirebbe alla corazzata dei Citizens forte di una serie di compagni in grado di sostituirlo a dovere – basti pensare al talento infinito di Phil Foden – nel caso in cui dovessero subentrare i suoi consueti infortuni. In questo modo il campione del mondo si garantirebbe un palcoscenico importante dove concludere la sua carriera europeo.

La clausola rescissoria fissata a soli 12 milioni – pronta a tornare attiva all’apertura del mercato estivo -, tuttavia, sembrerebbe essere miele per gli orsi e, difatti, Guardiola potrebbe incontrare la concorrenza dell’Atletico Madrid di Simeone, manifestatosi a dir poco intrigato dall’idea di portare la Joya nella capitale spagnola.