Calciomercato Roma, c’è l’annuncio UFFICIALE: firma come Dybala

Calciomercato Roma, nuova firma come Paulo Dybala: c’è l’annuncio UFFICIALE che conferma tutto.

La Roma è attesa da settimane cruciali, con impegni ravvicinati in campionato e in Europa League. Dopo l’1-1 contro il Porto nell’andata dei playoff, la qualificazione resta apertissima e servirà massima concentrazione per il ritorno all’Olimpico. Intanto, la squadra di Ranieri deve continuare a lottare per un piazzamento in europeo, rendendo questo periodo determinante per il futuro del club.

Parallelamente agli impegni sul campo, la dirigenza giallorossa è già proiettata sulla prossima stagione. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi è al lavoro per pianificare la Roma del futuro, tra possibili cessioni e nuovi innesti per rinforzare la rosa. L’obiettivo è migliorare la competitività della squadra, considerando sia la situazione economica che le esigenze tattiche. Alcuni giocatori potrebbero partire in estate, mentre si valutano profili in entrata per colmare eventuali lacune.

Il futuro di altri elementi della rosa sarà deciso nei prossimi mesi. Alcuni giocatori, soprattutto quelli in scadenza o con ingaggi pesanti, potrebbero essere ceduti per finanziare nuovi acquisti. Allo stesso tempo, la Roma monitorerà il mercato alla ricerca di profili che possano elevare il livello della squadra. Ghisolfi e il suo team dovranno muoversi con tempismo, valutando con attenzione sia le opportunità interne che i possibili colpi esterni.

Calciomercato Roma, rinnovo sempre più vicino per El-Shaarawy: annuncio UFFICIALE

Uno dei dossier più caldi riguarda i rinnovi contrattuali. Tra i nomi in questi momenti al centro dell’attenzione c’è Stephan El Shaarawy. L’esterno, in scadenza nel 2025, è vicino a raggiungere le condizioni per il rinnovo automatico. Anche in questa stagione il suo contributo è stato prezioso, sia per la qualità offensiva che per la duttilità tattica, motivo per cui la società valuta con attenzione la sua conferma.

Proprio nella giornata odierna, l’ormai di casa Faraone ha rilasciato un’intervista a SportMediaset, soffermandosi sia sulle difficoltà di quest’anno che sull’effettiva possibilità di restare ancora a Roma. Riflettendo sull’inizio di stagione, ha ammesso: “È stato un inizio un po’ complicato, dipeso da diversi fattori. In primis comunque una responsabilità oggettiva di noi calciatori perché sicuramente dovevamo fare qualcosa in più. Però sicuramente adesso con il mister Ranieri abbiamo trovato la strada giusta per poter risalire e ripartire“.

“Sicuramente ho un’immagine che mi è rimasta impressa: quando abbiamo fatto il giro di Roma con il pullman scoperto. Io insieme ai miei compagni che alzavamo la coppa con dietro il Colosseo e tutta la gente sotto di noi a urlare, a festeggiare”.

Sul contratto, attualmente in scadenza a fine stagione: “Sì, scade a giugno, però c’è un’opzione di rinnovo che è legata a delle condizioni che ho quasi raggiunto“.