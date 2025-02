Da Allegri a Conte: cifre bomba e nuovo club

Da Allegri a Conte. In un mercato sempre attivo ed in continua evoluzione anche i tecnici si ritagliano il loro importante spazio. Le ultime.

Tutto si muove sottotraccia, senza apparente visibilità fino a quando qualcosa emerge. Ed iniziano a spuntare le prime illazioni, indiscrezioni generiche che lasciano soltanto intravedere il problema.

Il mercato è così. Tutto sotto silenzio fino a quando una notizia esplode sui media. In Italia come nel resto del mondo. In questi giorni l’attenzione si concentra oltre Manica, in Inghilterra, a Londra, sponda Tottenham. Il club londinese, così come il Manchester United, non sta vivendo una stagione positiva. Ma mentre i Red Devils hanno deciso di intraprendere una nuova strada esonerando il tecnico olandese Erik ten Hag e chiamando il portoghese Ruben Amorim per la sua sostituzione, gli Spurs sono ancora sotto la guida di Ange Postecoglou. Anche il tecnico di origini greche rischia l’esonero?

Da Allegri a Conte. Uno di loro per il dopo Postecoglou?

I risultati non arrivano e pertanto anche in casa Tottenham si stanno ponendo la fatidica questione: è giunto il momento del cambio allenatore?

In questi casi la naturale conseguenza è la presentazione di un filotto di nomi papabili per la panchina londinese. Ecco allora che i betting analyst di ‘Betfair’ hanno posto in evidenza alcune candidature. Tra i nomi possibili per la panchina degli Spurs figurano Andoni Iraola, tecnico spagnolo del Bournemouth, Kieran McKenna, tecnico nordirlandese dell’Ipswich, Marco Silva, tecnico portoghese del Fulham e Thomas Frank, tecnico danese del Brentford. Tra i possibili candidati non mancano, però, nomi di prestigiosi tecnici italiani. Massimiliano Allegri è infatti quotato a 16. Lontanissimo, invece, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, stabilissimo sulla panchina partenopea e per questo quotato a 67. Un piccolo spiraglio per il tecnico livornese, ex Juve, che spera di tornare in panchina al più presto. In Premier League?