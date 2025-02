Doppio recupero e nuova assenza UFFICIALE: annuncio prima di Parma-Roma

Doppio recupero e nuova assenza UFFICIALE: c’è l’annuncio e la lista di convocati alla vigilia di Parma-Roma.

La Roma si prepara ad affrontare una serie di impegni cruciali che potrebbero definire la sua stagione. Dopo il recente pareggio in trasferta contro il Porto nei playoff di Europa League, i giallorossi sono attesi domani, 16 febbraio 2025, allo Stadio Ennio Tardini per sfidare il Parma in una partita valida per la 25esima giornata di Serie A.

Successivamente, il 20 febbraio, la Roma ospiterà il Porto per il ritorno dei playoff, con l’obiettivo di avanzare nella competizione europea. Seguendo i moniti di un Ranieri che continua a ragionare passo dopo passo, la partita contro il Parma rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Claudio Ranieri, che dovrà gestire al meglio le energie in vista del doppio impegno ravvicinato. Il tecnico giallorosso potrebbe optare per un turnover mirato, considerando anche l’assenza di Paulo Dybala, infortunatosi durante la gara contro il Porto e non disponibile per la trasferta emiliana.

In questi minuti, in casa Roma, sono giunti aggiornamenti non poco significativi, con la diramazione della lista dei convocati. Tra questi, si segnala la presenza di Pisilli e di tutti gli acquisti del mercato di gennaio, che potrebbero sicuramente essere utilizzati da Ranieri come parzialmente fatto a Venezia. Confermata, ovviamente, l’assenza di Paulo Dybala.

Parma-Roma, l’annuncio UFFICIALE di Pecchia: Hernani OUT e doppio recupero

Dal canto suo, il Parma è in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Attualmente terzultimi in classifica con 20 punti, i crociati hanno bisogno di una svolta per risollevare le sorti della stagione. In vista della sfida contro la Roma, l’allenatore Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa, evidenziando sia le difficoltà attuali della squadra che alcuni recuperi importanti.

Sulla partita con la Roma, nello specifico, l’allenatore degli emiliani si è soffermato su plurimi aspetti, evidenziando come per la gara di domani siano stati recuperati due giocatori, al netto dell’assenza ufficiale di Hernani Junior. Durante la conferenza stampa di oggi, infatti, l’allenatore del Parma, Fabio Pecchia, ha sottolineato la necessità per la squadra di migliorare in vari aspetti per ottenere risultati positivi. Ha evidenziato, poi, l’importanza di maggiore orgoglio, attenzione e determinazione nel segnare.

Sui recuperi e le assenze, questo il cuore delle sue parole: “Per la partita contro la Roma abbiamo recuperato i due centrali: Balogh, che era già pronto e ora ha accumulato qualche settimana di lavoro in più, e Valenti. Purtroppo, Hernani Jr non sarà disponibile. Chi scenderà in campo, però, ha grande spirito e determinazione per raggiungere il nostro obiettivo. Nahuel ha attraversato un periodo complicato: dopo l’infortunio non era ancora al meglio e poi ha avuto un ulteriore intoppo, che ha rallentato il suo rientro. Negli ultimi 15 giorni, però, l’ho visto finalmente pronto a dare il suo contributo, e in più abbiamo potuto inserire Adrián Bernabé, un aspetto molto positivo per noi“.