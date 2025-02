Ghisolfi tuona sull’arbitraggio di Porto-Roma: “Una farsa”

Le parole di Ghisolfi ai microfoni di Sky Sport sul momento vissuto dalla Roma, sull’arbitraggio della sfida con il Porto e non solo

Archiviato il pareggio nell’andata dei play off di Europa League contro il Porto con il conseguente sfogo di Ranieri per una gestione arbitrale assolutamente discutibile, la Roma sta preparando la delicata sfida di campionato contro il Parma. Inutile ribadire come i giallorossi siano chiamati a lanciare un altro messaggio importante all’insegna della continuità. Le ‘scorie’ lasciate dall’arbitraggio di Stieler, però, non sono ancora finite, anzi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ghisolfi ha toccato diversi temi:

MARGINI DI CRESCITA DEL CLUB – “Chiaramente non abbiamo fatto tutto bene. Quando sono arrivato in estate, era un contesto difficile però abbiamo attraversato la tempesta senza mollare e oggi penso che abbiamo una buona organizzazione: siamo allineati con il mister, la proprietà e pronti per lavorare bene. Rapporto con Ranieri? Siamo allineati. Claudio è stata una scelta importante perché lui non è qui per i soldi né per il suo ego: è qui per la Roma, è qui con il cuore e sta facendo molto bene. Se prendiamo la classifica di Serie A dal suo arrivo, siamo quarti quindi è un buon ritmo. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo rapidamente trovato il nostro modo di lavorare insieme e di essere allineati sui calciatori prioritari da prendere. Non chiediamo tempo perché siamo la Roma e dobbiamo vincere, sempre però dobbiamo lavorare per il futuro e avere un club più forte domani. I Friedkin hanno un progetto molto ambizioso e vogliono una grande squadra, un grande club e una buona organizzazione adesso e per il nuovo stadio”.

Ghisolfi sui rinnovi di Svilar e Pisilli, poi la bordata a Stieler: “Una farsa”

Ghisolfi ha poi passato in rassegna anche la situazione riguardante Svilar e Pisilli, con l’entourage dei quali si sta approfondendo la questione rinnovo, prima di dire la sua sull’arbitraggio di Porto-Roma, non lesinando bordate di u certo tipo. Di seguito, Ghisolfi:

RINNOVI – Svilar e Pisilli sono il futuro della Roma, sono chiaro. Stiamo lavorando sui giovani della Primavera, qualcosa di importante per noi, stiamo facendo il massimo per questo. Però voglio dire che se un calciatore vuole andare in un altro club e non vuole restare alla Roma, non pregheremo nessuno perché la Roma si merita. Svilar la merita: prestazioni, mentalità top e stiamo lavorando sul contratto. Pisilli la merita al 100%, dà sempre tutto dentro e fuori dal campo e posso dire che il rinnovo arriverà presto.

ARBITRAGGIO CONTRO IL PORTO – “Partita particolare con un arbitro tedesco molto ‘casalingo’: per me è stata una farsa. Voglio dire complimenti alla squadra e allo staff per questa prestazione in queste condizioni. Adesso questo è il passato, il focus è al ritorno: spero in un buon arbitro ma soprattutto saremo con i nostri tifosi.