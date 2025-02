L’Europa League perde un protagonista: grave infortunio e stagione finita

L’Europa League perde un protagonista. L’imprevisto più comune, e temuto, da tutti i tecnici ha privato la competizione europea di una stella.

L’Europa League è la competizione che vede protagonista la Roma di Claudio Ranieri. La seconda competizione europea per club ha altri diversi top club ancora in lizza per la vittoria finale.

Tra queste il Manchester United di Ruben Amorim. Per i Red Devils la stagione in corso sembra avere i medesimi tratti delle ultime deludenti annate targate Erik ten Hag. L’esonero, a stagione in corso, del tecnico olandese sembra, però, non aver risolto i problemi della ‘storica’ formazione inglese. La scelta del nuovo tecnico, caduta sul portoghese Ruben Amorim, non ha dato quella scossa che i dirigenti dello United si attendevano. Dopo 24 giornate il Manchester United è nella seconda metà della classifica con ‘soli’ 29 punti ottenuti grazie a 8 vittorie, 5 pareggi e ben 11 sconfitte.

Se poi anche la sfortuna ci mette lo zampino…

L’Europa League perde un protagonista. Stagione finita per Amad Diallo

Che quella in corso non sia esattamente una stagione fortunata per il Manchester United ce lo conferma dailymail.co.uk.

Uno dei pochi punti di forza dei Red Devils, l’attaccante ivoriano con cittadinanza italiana, classe 2002, Amad Diallo, si è infortunato in allenamento prima della sfida contro il Tottenham. Un infortunio che potrebbe compromettere l’intera stagione del giovane attaccante. Amad Diallo era una delle ultime scelte sotto la guida di Erik ten Hag. Ruben Amorim gli ha invece dato fiducia ponendolo al centro del fronte offensivo dei Red Devils.

Una fiducia che Amad Diallo ha ripagato a suon di reti decisive, 6 nelle ultime 14 gare. Realizzazioni che hanno ‘marcato’ le sfide contro il Manchester City, il Liverpool ed il Southampton. Un rendimento che ha spinto i dirigenti del club ha rinnovare il contratto di Amad Diallo prolungandolo fino al 30 giugno 2030. Un rinnovo importante, in ottica futura, per il Manchester United. Per ora soltanto un colpo durissimo per Ruben Amorim.