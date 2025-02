L’evoluzione della Juve: bomber da 100 milioni al posto di Vlahovic

Addio scontato Vlahovic a fine stagione, la Juventus ha deciso: sostituto choc da 100 milioni già pronto.

La stagione 2024-2025 della Juventus è stata caratterizzata da alti e bassi, con l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera che ha portato nuove speranze e sfide. Nonostante un inizio promettente, la squadra ha incontrato difficoltà nel mantenere una costanza di risultati, registrando numerosi pareggi che hanno rallentato la corsa ai vertici della classifica.

In settimana, McKennie e colleghi hanno affrontato il PSV Eindhoven nell’andata dei playoff di Champions League, ottenendo una vittoria sofferta per 2-1 grazie al gol decisivo del giovane Samuel Mbangula nei minuti finali. Thiago Motta ha elogiato la profondità della rosa e l’impatto dei giocatori subentrati, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista del ritorno.

In un momento come questo, ovviamente, non si può assistere ad alcun calo dell’attenzione, con la Vecchia Signora che, oltre al ritorno con il PSV, è attesa domani dalla supersfida con l’Inter di Inzaghi. La grande mole di impegni, ad ogni modo, non sta mettendo in secondo piano aspetti di calciomercato, molti dei quali risultano ad essere legati alle questioni più importanti e fin qui affrontate da Giuntoli e colleghi.

Nunez al posto di Vlahovic e addio ‘scontato’: le ultime dall’Inghilterra

Un tema centrale è sicuramente il rendimento altalenante di Dusan Vlahovic. Dopo un avvio incoraggiante, l’attaccante serbo ha faticato a trovare la via del gol con regolarità, suscitando preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sua ultima rete in Serie A risale al 14 dicembre, e nelle ultime partite è spesso partito dalla panchina.

In questo contesto, l’arrivo in prestito di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain ha rappresentato una ventata di freschezza per l’attacco juventino. Il francese ha subito lasciato il segno, realizzando cinque gol nelle prime tre partite disputate con la maglia bianconera.

Ciò ha contribuito ad alimentare voci di mercato riguardo a una sua possibile partenza nella prossima finestra estiva. Secondo quanto emerge dall’Inghilterra, infatti, tra i vari club inglesi, uno dei maggiormente interessati alle sue prestazioni resta l’Arsenal, che lo aveva già corteggiato per prelevarlo in prestito a gennaio.

In vista dell’estate, ora, i Gunners confidano di poterlo prelevare ad un prezzo favorevole, non solo per l’avvicinarsi della scadenza contrattuale del serbo, ma anche per l’interesse che la Juventus starebbe maturando per un altro giocatore della Premier quale Darwin Nunez. Il numero 9 di Slot non è più considerato un incedibile e, a tre anni di distanza dall’acquisto choc che vide il Liverpool versare più di 100 milioni di euro nelle casse del Benfica, potrebbe rappresentare un nome altisonante quanto affascinante per la Juventus e il nostro campionato.