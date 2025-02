Nuovo allenatore Roma, controsorpasso tra ex | ASRL

La Roma sta definendo le ultime mosse per quanto riguarda l’allenatore della prossima stagione: sembra ci sia stato un controsorpasso tra ex

La decisione finale spetta ai Friedkin, ma con la supervisione di Claudio Ranieri, che ha indicato un nome in particolare. Si tratta di un profilo di cui si era parlato già a lungo, anche per la sua presenza costante allo Stadio Olimpico durante le partite casalinghe della Roma.

Tra una protesta formale e una formazione da definire, Claudio Ranieri deve pensare anche a quello che sarà il futuro in panchina dell’AS Roma. Il suo ruolo di super consulente impone la scelta dell’allenatore per la prossima stagione e tra un contatto e l’altro sembrano esserci delle novità in tal senso.

Qualcuno aveva avanzato la candidatura di Carlo Ancelotti, come sogno di Dan Friedkin per ridare lustro ad una piazza ormai tramortita da una stagione pessima e senza grandi ambizioni. Altro nome spendibile sembrava poter essere Allegri, che spesso lancia degli appelli per mostrare tramite interposta persona la sua disponibilità all’avventura nella Capitale. In tutto questo marasma, però, il nome che sta prendendo piede con sempre maggiore forza è un altro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Vincenzo Montella sta scalando sempre più le gerarchie in casa Roma.

Vincenzo Montella sempre più vicino alla panchina giallorossa: Ranieri punta su di lui

Montella ha avuto un periodo di appannamento nella sua carriera, dopo aver avuto un inizio incoraggiante proprio con la Roma nel 2011. Ironia della sorte venne chiamato da Rosella Sensi per sostituire Claudio Ranieri dopo il disgraziato 4-3 contro il Genoa (primo tempo 0-3). Dopo aver guidato anche Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Siviglia, ha ricominciato dalla Turchia, prima con l’Adana Demirspor e poi con la nazionale turca, che ha guidato molto bene negli ultimi Europei tedeschi (quarti di finale).

Il suo contratto con la federazione di Istanbul è fino al Mondiale 2026 in Nord America ma esistono delle clausole che possono permettergli di liberarsi per la chiamata di club importanti. La Roma è uno di questi, con l’aggiunta del sapore sentimentale di una relazione mai sopita tra l’Aeroplanino e la sponda giallorossa della Capitale. Un altro nome ben voluto dalla piazza che potrebbe iniziare un percorso con alcuni giovani e qualche giocatore più esperto. Vedremo se a breve arriverà anche la fumata bianca ufficiale, pur ricordando che come dichiarato da Ghisolfi l’annuncio dovrebbe avvenire a fine campionato.