Offerta da 38 milioni: game over Roma

Il lampo che trafigge la Roma, lasciando al lumicino le possibilità dei giallorossi di sondare il terreno: le ultime

Sebbene la sessione invernale di calciomercato si sia chiusa soltanto da pochi giorni, gli addetti ai lavori sono già all’opera per provare ad imbastire con largo anticipo i prossimi affari. Sessione di mercato nella quale la Roma, per causa di forze maggiori, sarà chiamata a ricoprire un ruolo di primo piano.

La seconda parte di stagione, dunque, sarà utile all’area tecnica per capire in quali reparti intervenire con più urgenza ed eventuali quali pedine possono ancora far comodo ai capitolini. A tal proposito, la trasferta contro il Porto ha portato in dote non poche indicazioni importanti. Oltre alla caparbietà con la quale gli uomini di Ranieri hanno difeso il prezioso pareggio anche in inferiorità numerica, non è affatto passata inosservata la prova di Celik, che con una sua incursione ha sbloccato la contesa. L’esterno turco, in difficoltà in questa stagione sia in fase di non possesso che in quella proposta, ha risposto presente. Un riferimento, quest’ultimo, che ci permette di allargare il raggio d’azione, chiamando in causa anche le prossime mosse della Roma per puntellare la corsia destra. Tra i profili che i giallorossi valuteranno, con ogni probabilità, non figurerà più Wesley del Flamengo.

Calciomercato Roma, dall’Arabia fanno sul serio per Wesley

Sondato con un certo interesse dalla Roma nei mesi scorsi, il forte laterale destro del club rubo negro si sta mettendo in mostra a suon di prestazioni esaltanti. Giocate, strappi e dribbling che non sono affatto passate inosservate, creando i presupposti per una vera e propria asta internazionale.

Nei giorni scorsi dalla Spagna era rimbalza l’indiscrezione secondo cui il Barcellona sarebbe disposto ad effettuare un vero e proprio blitz per anticipare la concorrenza. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dal Brasile, però, i blaugrana sono chiamati ad affrettare i tempi. Secondo quanto riferito da Bolavip Brasil, che cita alcune indiscrezioni fatte trapelare da ‘Bastidores Bla’, nei prossimi giorni dall’Arabia Saudita arriverà un’offerta da 38 milioni di euro per provare a definire la trattativa con il Flamengo per Wesley. Una proposta che, se confermata, potrebbe letteralmente far saltare il banco. Ad ogni modo, sarà comunque decisiva la volontà del calciatore: ecco perché i catalani non sono affatto fuori dalla corsa al giocatore.