Parma-Roma, recupero lampo dopo l’infortunio

Ecco le ultime in merito alla situazione dell’infermeria della Roma di Claudio Ranieri, impegnata domenica sera con il Parma

L’appuntamento della Roma di Claudio Ranieri con il Parma, fissato per domenica alle 18, per alcuni potrebbe apparire quasi come una fastidiosa distrazione inseritasi tra le due delicatissime partite di Europa League con il Porto e, adesso, dopo il discusso pareggio rimediato in trasferta contro i portoghesi, la sfida di ritorno dell’Olimpico si carica di ulteriore significato, togliendo ulteriormente importanza al match con i gialloblù di Fabio Pecchia.

Ranieri dovrà infatti centellinare al millimetro le forze dei propri diamanti più preziosi, schierando in campo una commistione ideale tra titolari e riserve di pregio. Se in alcuni ruoli il tecnico di Testaccio può contare su dei ripieghi di valore, in altri la scelta è sensibilmente più limitata e, nelle scorse ore, sono emerse delle novità di rilievo in merito al rientro di una pedine indubbiamente utile alle frenetiche rotazioni giallorosse.

Dybala ancora ko, Pisilli recupera

No, anche se il popolo giallorosso non avrebbe desiderato altro, a tornare in campo non sarà Paulo Dybala. Il fuoriclasse argentino sta proseguendo il rapido (o almeno si spera) percorso di recupero dopo il duro colpo ricevuto al ginocchio nell’andata con i portoghesi, ma il rientro contro il Parma appare a dir poco improbabile.

Al contrario Ranieri, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, potrà contare su Nicolò Pisilli, il quale, dopo aver rimediato un acciacco alla caviglia, è stato visitato dai medici della Roma e dichiarato disponibile. Il centrocampista romano non ha certamente brillato nelle ultime apparizioni, rivelandosi sin troppo irruento e ancora acerbo sotto diversi punti di vista… tuttavia la sua presenza non può che giovare all’umore di mister Ranieri, il quale si ritroverà con un’opzione in più da sfruttare in campionato.