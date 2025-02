Problemi tecnici e partita sospesa: il verdetto UFFICIALE cambia la classifica

Problemi tecnici e partita sospesa. Una sfida ‘attesa’ che si è conclusa nella maniera più ‘inattesa’. Ma cosa è realmente accaduto?

Ci hanno sempre raccontato di come il calcio sia imprevedibile e di come, spesso, i pronostici non vengano rispettati all’interno del rettangolo verde.

Effettivamente il calcio è imprevedibile ma non lo è soltanto all’interno del campo da gioco. L’imprevedibilità legata allo sport più popolare del mondo può avere millanta aspetti, apparentemente simili ma concretamente diversi in ogni situazione. Una situazione non completamente nuova ma ‘unica’ per certi suoi specifici aspetti si è verificata durante la sfida del campionato Giovanissimi B U14 Girone di Merito che ha posto di fronte le compagini dell’Atletico Lucca e della Folgor Marlia. La gara si è giocata lo scorso 8 febbraio ed ha avuto inizio alle ore 17.00. Partita iniziata ma mai conclusa a causa di problemi tecnici. Quali?

Problemi tecnici e partita sospesa. Impianto d’illuminazione out

E’ grazie a tuttocampo.it/Toscana che riusciamo a comprendere quanto accaduto nel campionato Giovanissimi.

Un problema tecnico, un palo della luce dell’impianto di illuminazione del campo che non ha funzionato a dovere, è all’origine della sospensione della gara Atletico Lucca – Folgor Marlia. Un mancato funzionamento che è costato caro alla formazione ospitante dell’Atletico Lucca. Il Giudice Sportivo ha infatti assegnato la vittoria a tavolino, 0-3, alla Folgor Marlia perché, come recita il regolamento, “la verifica del corretto funzionamento degli impianti del campo di gioco, nella fattispecie e segnatamente dell’impianto di illuminazione, compete alla Società ospitante“, una disposizione che è valida per tutte le competizioni ufficiali della F.I.G.C. Norma tesa ad assicurare il regolare svolgimento delle gare e pertanto da attuare senza limitazioni. L’imprevedibilità del calcio, comprensiva delle sue negative conseguenze, può avere millanta aspetti. Tra questi anche il mancato funzionamento di un palo dell’impianto di illuminazione. Peccato.