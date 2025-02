Scambio alla pari e addio Juve: ecco Osimhen

Nel corso delle ultime ore sono emerse delle novità di rilievo in merito ad uno degli affari più chicchierati delle scorse settimane

Il calciomercato invernale sembrerebbe aver ribaltato nuovamente gli equilibri della massima lega italiana e, più precisamente, le gerarchie all’interno di alcune big del campionato. Solitamente la sessione di gennaio non genera terremoti di tale magnitudo, ma, dopo un’estate altrettanto frenetica – in grado di modificare radiacalmente il volto della gran parte delle big italiane – la sensazione è che lo stesso possa avvenire nella prossima sessione di mercato.

I temi sul tavolo sono diversi, a partire dal sempre più richiesto rinnovamento della rosa di Simone Inzaghi – attualmente la più anziana dell’intero campionato -, passando per il consolidamento di una rosa sempre più luccicante da parte dei vertici del Milan, l’ennesima probabile rivoluzione in casa Roma, fino ad arrivare al chiacchierato contesto Juve, dove Thiago Motta e Giuntoli stanno valutando il da farsi per approdare alla prossima stagione con lo scudetto come obiettivo plausibile.

In tal senso sarà a dir poco vitale nel corso dei prossimi mesi comprendere a pieno gli equilibri tra Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani, attualmente impegnati in una strenua lotta per il posto da titolare al centro dell’attacco bianconero. Parlando proprio del prossimo centravanti della Vecchia Signora, di recente sono emerse delle novità potenzialmente decisive.

Il Chelsea torna convinto su Osimhen: la Juve osserva

La possibilità che a luglio sia Vlahovic che Kolo Muani siano fuori dai cancelli della Continassa non è così remota come appare in questo momento, poiché il francese è tecnicamente proprietà del PSG, mentre il serbo potrebbe essere ceduto per produrre liquidi utili a reinvestire sul mercato.

Il rapporto tra il numero 9 e Thiago Motta è indubbiamente complicato da una certa incompatibilità tattica, che potrebbe spingere Thiago Motta a insistere per la cessione di un calciatore che interessa e non poco a diverse big europee.

Una delle figure più discusse e presenti all’interno del taccuino di Giuntoli è senza dubbio alcuno quella di Victor Osimhen, il quale è attualmente in prestito a Galatasaray e ancora di proprietà della corazzata partenopea di Antonio Conte. Un’operazione che potrebbe complicarsi, poiché, nelle scorse ore, sembrerebbe che i vertici del Chelsea di Maresca abbiano ravvivato la fiamma che li aveva portati ad un passo dal bomber nigeriano.

Per la prossima stagione i Blues vorrebbero fornire a Cole Palmer un compagno di reparto degno delle sue luccicanti qualità e Osimhen parrebbe un obiettivo ghiotto in quest’ottica. Per sbloccare l’operazione il Chelsea potrebbe sfruttare l’interessamento manifestato dal Napoli nei confronti di Christopher Nkunku, il quale sta facendo fatica a imporsi nella massima lega inglese. Un affare che senza dubbio toglierebbe spazio di manovra a Giuntoli, il quale si ritroverebbe con un’opzione in meno per l’attacco.