Un capocannoniere per la Juventus: l’erede di Vlahovic sorprende tutti

L’erede di Vlahovic sorprende tutti e ha stregato mezza Europa in pochissimo tempo: ecco il nuovo capocannoniere per la Juventus!

La stagione della Juventus è stata finora caratterizzata da alti e bassi, con il tecnico Thiago Motta che cerca di consolidare la squadra in un campionato competitivo. Attualmente, i bianconeri occupano il quinto posto in Serie A, con l’obiettivo di rientrare tra le prime quattro per assicurarsi un posto nella prossima Champions League.

Nonostante le assenze di giocatori chiave come Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Juan Cabal e Arkadiusz Milik, la squadra ha mostrato determinazione, superando parzialmente le inflessioni e le difficoltà degli scorsi mesi, ma distinguendosi al contempo per un rendimento che resta, comunque, fin qui non del tutto in linea con le preliminari aspettative.

Come più volte evidenziato, sono tanti i temi cruciali che attualmente toccano il mondo bianconero, a partire dalla medesima posizione di Thiago Motta e quel blitz per Zidane da parte di Giuntoli che, sebben ascrivibile nel mero perimetro del sondaggio formale, ha comunque rappresentato una notizia importante per il mondo Juventus in questa fase.

Un altro tema è poi sicuramente legato a Dusan Vlahovic. Dopo un inizio promettente, l’attaccante serbo ha faticato a mantenere la costanza, con una situazione contrattuale che, oltre a ricordare il potenziale ripetersi di quanto già accaduto con Chiesa, alimenta speculazioni su una sua possibile partenza durante la finestra estiva di mercato.

Retegui al posto di Vlahovic: il bomber dell’Atalanta ha stregato mezza Europa

Tra i possibili sostituti di Vlahovic, spicca il nome di Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta. Arsenal e Manchester United sono tra i club che stanno monitorando da vicino la situazione dell’italo-argentino in vista del mercato estivo.

Secondo CaughtOffisder, in particolar modo, i Gunners hanno già avuto contatti con l’Atalanta per un potenziale trasferimento, vista la straordinaria stagione di Retegui: 20 gol e 3 assist in 22 partite di Serie A. Il 25enne è diventato uno dei nomi più richiesti sul mercato, con Juventus, Napoli, Paris Saint-Germain e Aston Villa che hanno manifestato il loro interesse.

L’Atalanta, consapevole del valore del giocatore, ha fissato il prezzo del cartellino intorno ai 60 milioni di euro, una cifra che potrebbe risultare allettante per club come Arsenal, Manchester United o PSG, soprattutto considerando i costi elevati di altri top attaccanti come Alexander Isak, Benjamin Sesko, Victor Osimhen e Viktor Gyokeres.

Per la Juventus, Retegui rappresenterebbe altrettanto una soluzione ideale per rinnovare il reparto offensivo, aggiungendo qualità e un numero di gol costante che Vlahovic, al momento, non è riuscito a garantire. Con l’incertezza sul futuro del serbo e la concorrenza per Retegui in aumento, i bianconeri dovranno muoversi in fretta per assicurarsi il bomber dell’Atalanta.