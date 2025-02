Colpo di scena prima di Juve-Inter: oltre 80 milioni di euro

Sia in entrata che in uscita, si prospetta una sessione estiva densa di profondi cambiamenti per le big di Serie A: ecco cosa sta succedendo

Faccia a faccia in una delle sfide più importanti della stagione, Juventus ed Inter si affrontano faccia a faccia nella partita dell’Allianz Stadium che ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio turning point per la stagione di bianconeri e nerazzurri.

Oltre alle questioni di campo, però, le rispettive aree tecniche sono al lavoro per imbastire il terreno, mettendo le basi per quegli affari con cui riuscire ad esaudire le richieste dei rispettivi allenatori. Come puntualmente accade da molti anni, però, saranno anche e soprattutto le cessioni a determinare la consistenza degli spazi di manovra per le big. Lo sa bene l’Inter che, pur avendo blindato quasi tutti i big in rosa, vuole evitare pericoli sul fronte Thuram, per il quale sarebbe pronto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 con annesso adeguamento. La clausola da 85 milioni attualmente presente nel contratto dell’attaccante francese è un motivo di agitazione in casa nerazzurra, vista la forza economiche di non poche big europee e la centralità nel progetto tecnico di Inzaghi del figlio d’arte.

Calciomercato Inter, il Tottenham fa sul serio per Marcus Thuram

Prova ne sia l’ultima indiscrezione rilanciata con forza da Interlive.it. Intenzionato a mettere le mani su un attaccante moderno in grado di raccogliere l’eredità di Kane, mai realmente sostituito, il Tottenham ha messo proprio Thuram in cima alla lista dei desideri.

In realtà non si tratta di un nome nuovo in casa Spurs, visto che il club inglese seguiva il calciatore già ai tempi in cui l’attaccante francese militava tra le file del Borussia Monchengladbach. A distanza di qualche anno, lo spettro di un’irruzione del Tottenham per Thuram rappresenta uno scenario tutt’altro che utopistico, visto che gli inglesi non avrebbero alcun problema a mettere sul tavolo i soldi della clausola che lega l’attaccante all’Inter. Clausola che, non a caso, l’Inter proverà a togliere contestualmente al (probabile) rinnovo. Una partita a scacchi, insomma, da monitorare con estrema attenzione. Tottenham su Thuram: staremo a vedere se ci saranno i presupposti per un nuovo, clamoroso colpo di coda.