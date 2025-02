Dal Napoli alla Roma: 20 milioni e nuovo bomber

Dopo aver confermato Eldor Shomurodov come vice Dovbyk per la seconda parte di stagione, la Roma di Sir Claudio è ancora alla ricerca di un nuovo bomber

Il match che attende la Roma di Claudio Ranieri a Parma è in parte svuotato del suo fascino a causa della nefasta stagione che i giallorossi hanno svolto in campionato, inevitabilmente compromessa già prima dell’approdo del tecnico originario di Testaccio a Trigoria.

Dunque, se da una parte avremo una Roma con parte della propria attenzione mentale rivolta al delicato ritorno di Europa League con il Porto, dall’altra ecco un Parma attualmente terzultimo, che avrà tutte le ragioni del mondo per tentare di ostacolare i capitolini e portare a casa punti preziosi per la permanenza nella massima lega.

Il risultato potrebbe essere una partita particolarmente frizzante, anche e soprattutto considerando che il Parma può vantare degli interpreti offensivi tutt’altro che superflui.

Pecchia potrà infatti contare sulla creatività del leader offensivo Denis Man e sulle qualità tecniche di Ange-Yoan Bonny, piuttosto atipiche per un centravanti della sua stazza. Parlando proprio di bomber, la Roma dovrà inevitabilmente rintracciare nel mercato estivo un vice Dovbyk, poiché appare piuttosto improbabile che Ranieri e Ghisolfi forniscano al nuovo allenatore giallorosso la coppia attualmente a disposizione di Sir Claudio (Dovbyk e Shomurodov).

Bonny alla Roma? Anche il Napoli in agguato

Ebbene sì… è proprio colui che nel tardo pomeriggio tenterà di colpire i giallorossi ad aver attirato le attenzioni dei vertici capitolini: Ange-Yoan Bonny. Il centravanti francese ha affrontato una stagione non semplice sul piano statistico – ci si aspettava qualcosa in più in termini numerici -, tuttavia le sue qualità di rifinitore offensivo sono oramai assodate e, in tal senso, la sua presenza all’interno del gruppo giallorosso dovrebbe impreziosire il ventaglio di scelte di Ranieri o chi per lui siederà sulla panchina giallorossa nel corso del prossimo anno.

Sul classe 2003, tuttavia, avevano posato il mirino anche i vertici della corazzata partenopea di Antonio Conte. Il prezzo si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro e il match di oggi potrebbe apparire come un colloquio conoscitivo con il popolo giallorosso.