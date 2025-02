Formazioni ufficiali Parma-Roma: sorprese a non finire, Ranieri cambia tutto

Formazioni ufficiali Parma-Roma: ecco le scelte di Claudio Ranieri in vista del match di Tardini. Il pensiero però è tutto rivolto al Porto in Europa League

Scelte fatte e ovviamente ormai non si torna più indietro. Claudio Ranieri in vista del match al Tardini di Parma contro la formazione di Fabio Pecchia ha deciso chi mandare in campo dal primo minuto.

Ma è evidente che il pensiero dei giallorossi non è tanto alla sfida di questo pomeriggio contro una formazione che ha bisogno di punti per la salvezza: i pensieri dei capitolini sono tutti già alla gara di giovedì prossimo, alle 18:45, quando all’Olimpico arriverà il Porto. Dopo l’uno a uno di qualche giorno fa al Do Dragao, la Roma si gioca il passaggio del turno davanti ai propri tifosi. E sappiamo benissimo cosa significa riuscire a conquistare la qualificazione, non solo per gli incassi che genera, ma anche perché guardando la classifica sarebbe l’unico modo – vincere l’Europa League – per conquistare un piazzamento europeo, in Champions ovviamente, il prossimo anno.

Formazioni ufficiali Parma-Roma: Ranieri ribalta la sua squadra

Ecco perché in campo non ci sono i big. Intanto come sappiamo non c’è Dybala dopo la forte contusione proprio nel match di giovedì scorso. Ma non c’è nemmeno Dovbyk, tenuto a riposo. Davanti quindi spazio a Shomurodov. Mentre dietro terza vacanza per Hummels che dopo quella “vera” concessa da Ranieri anche in Portogallo è stato tenuto al caldo: “Deve allenarsi” ha detto Sir Claudio e noi non siamo nessuno per dire che non deve essere così. Lui li vede tutti i giorni.

Detto questo, andiamo a vedere quindi l’undici iniziale della Roma.

Davanti a Svilar ci saranno Celik, Mancini e Ndicka. A centrocampo spazio a Saelemaekers, squalificato contro il Porto, Gourna-Douath, Paredes, Koné e Salah-Eddine. Davanti insieme a Shomurodov dentro Soulé. Roma in campo con il 3-5-2.