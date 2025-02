Gyokeres al posto di Vlahovic: 75 milioni di euro

Emergono novità di rilievo in merito agli obiettivi offensivi della Juventus di Thiago Motta e, di conseguenza, al futuro di Vlahovic

Quello del centravanti è oramai un tema delicato all’interno dei corridoi della Continassa, dove la rincorsa per un posto da titolare che Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani devono compiere ogni tre giorni è indubbiamente un elemento che rischia di complicare il lavoro di Giuntoli e colleghi per l’estate.

Nel corso dei prossimi mesi i vertici bianconeri dovranno infatti comprendere chiaramente le proprie priorità per il ruolo, dato che una perpetua convivenza di due galli di tale importanza rischia di privare Thiago Motta di altre ore di sonno.

Uno dei due dovrebbe abbandonare Torino a luglio, ma non è affatto da escludere che entrambi i bomber salutino definitivamente la Vecchia Signora. Il francese infatti è tecnicamente proprietà del PSG, mentre il serbo è ricercato da diverse società in giro per il Vecchio Continente, il che potrebbe spingere lo stesso Dusan a tentare una nuova strada per concretizzare definitivamente le proprie qualità e la Juventus a incassare un gettone piuttosto cospicuo.

Il tutto considerando che la sintonia tecnico-tattica tra l’ex Fiorentina e Thiago Motta sembra essere inquinata da una serie di profonde incompatibilità, che si potrebbero sintetizzare banalmente con l’assenza di una propensione di Vlahovic a dialogare con qualità lontano dalla porta.

Vlahovic verso lo United? I Red Devils sognano Gyokeres: pronta un’offerta

Come appena affermato, l’addio di Dusan Vlahovic nel corso della prossima sessione estiva pare oramai cosa probabile, tuttavia, nelle ultime ore, sono giunte delle voci in merito alla società che più di tutte aveva inserito il serbo tra le prime scelte da vagliare in fase di acquisto.

Si tratta del Manchester United di Ruben Amorim, il quale, sino ad oggi, ha trovato davvero poco ausilio offensivo dai bomber a disposizione (Zirkzee e Hoijlund). Il tecnico portoghese sembrerebbe infatti avere il problema opposto a quello di Motta, dato che i suoi centravanti sembrano sin troppo interessati al compito di insaccare la palla in rete.

Vlahovic corrisponde dunque al profilo desiderato dai Red Devils, i quali, tuttavia, nella lista avrebbero un nome a precedere quello del centravanti serbo: Viktor Gyökeres.

Per il passaggio allo United servirebbero una cospicua quantità di sterline, ma lo United parrebbe già intenzionato a presentarsi alle scrivanie portoghesi dello Sporting CP con un assegno da 75 milioni di sterline.