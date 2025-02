Julian Alvarez-Osimhen: lo scatto bruciante sblocca la Juve

Julian Alvarez-Osimhen: lo scatto bruciante e il cambio di strategia sblocca la Juventus. Ecco l’intreccio di attaccanti che potremmo vedere la prossima estate

L’anno prossimo la Juventus avrà un nuovo attaccante, almeno diverso da quello visto nella prima parte di stagione. Dusan Vlahovic è ormai ai margini e andrà via, anche se Arsenal e Manchester United, le due formazioni che lo avrebbero cercato con molta insistenza nei mesi scorsi, hanno un po’ cambiato il proprio obiettivo.

Detto questo la sensazione è che una soluzione in ogni caso verrà trovata: il serbo prende 12milioni di euro all’anno e Giuntoli non ha nessuna intenzione di dargli tutti quei soldi anche perché fino al momento non è che abbia dimostrato così tanto per poterseli permettere. Sappiamo benissimo, pure, che il direttore dell’area tecnica della Juve ha un pallino che si chiama Osimhen: l’ex Napoli adesso al Galatasaray ha una clausola rescissoria che i bianconeri potrebbero pagare qualora riuscissero a cedere Vlahovic. E secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna hanno pure una concorrente in meno.

Julian Alvarez supera Osimhen: via libera per la Juventus

Alla ricerca di un centravanti vero per la prossima annata, il Manchester United – accostato con molta insistenza a Osimhen – avrebbe cambiato obiettivo secondo fichajes.net: il numero uno della lista sarebbe diventato Julian Alvarez dell’Atletico Madrid che i Colchoneros hanno preso dal City la scorsa estate pagandolo 85milioni di euro.

La sua stagione in Liga non sta passando inosservata: l’argentino segna a raffica ed è sempre decisivo nelle partite della squadra di Simeone. Ecco che lo United lo avrebbe messo nel mirino e sarebbe pronto anche a sfondare il muro dei 100milioni di euro come offerta per regalarlo ad Amorim. Se così fosse, evidente che non ci sarebbe più l’opportunità di prendere Osimhen per quello che potrebbe essere un vero e proprio via libera per la Juve.