Lampo Roma, affare fatto: accordo e firma UFFICIALE

Con una nota apparsa sui suoi profili social, il calciatore ha confermato la chiusura della trattativa. Le ultime in casa Roma

Messi in cascina i tre pesantissimi punti ottenuti al ‘Tardini’, la compagine di Claudio proietta alla sfida di Europa League contro il Porto in ottima salute. Per una Roma che ormai ha assunto una fisionomia ben precisa anche grazie al mercato di riparazione, ce n’è un’altra ancora ‘in costruzione’.

Ci stiamo riferendo alla Roma Primavera guidata da Gianluca Falsini che, in virtù del rotondo successo ottenuto sul campo della Sampdoria, si è portata ad una sola lunghezza di distanza dalla Fiorentina. All’indomani della vittoria ottenuta sui blucerchiati, i giallorossi hanno perfezionato ufficialmente anche una trattativa di mercato. Ci stiamo riferendo al passaggio di Luka Mlakar all’NK Domzale. È stato lo stesso calciatore ad annunciare la chiusura della trattativa con un post apparso sul suo profilo Instagram nel quale, accanto alle foto dei trofei vinti in giallorosso, campeggia una didascalia tanto breve quanto significativa: “Grazie Roma!”:

Attaccante moderno, in grado di ricoprire più ruoli dello scacchiere offensivo, Mlakar chiude anticipatamente la sua avventura con la maglia della Roma dopo aver messo a referto – in stagione – 10 presenze complessive tra Coppa Italia e campionato, impreziosite dalla rete siglata contro l’Udinese. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno dettagli concrete sulle cifre dell’operazione.