Niente rinnovo e incasso Milan: gode anche la Roma

Niente rinnovo e incasso Milan: ecco quello che potrebbe succedere la prossima estate. L’addio di un big fa abbassare le pretese e in questo modo gode anche la Roma

Ci sono quei calciatori che hanno le qualità tecniche e fisiche per fare la differenza ma arrivano ad un certo punto della loro stagione nella quale non riescono ad incidere.

Problemi fisici in molti casi, magari anche qualche problema extra campo. Oppure, magari, anche qualche problema in fase di rinnovo contrattuale. Di certo, Theo Hernandez in questo momento, dentro al Milan, è uno che potrebbe essere ceduto per fare spazio a volti nuovi ma anche per incassare una grossa cifra da investire nella prossima finestra di mercato. Il prolungamento contrattuale dell’esterno è in alto mare e, ad un anno e mezzo dalla scadenza, pensare che i rossoneri lo possano perdere a zero è qualcosa che non esiste. Certo dalle parti di Milanello negli anni scorsi di giocatori in questo modo ne hanno persi diversi, ma la musica è cambiata.

Salta il rinnovo di Theo: l’addio interessa anche la Roma per Saelemakers

Theo e il Milan, secondo le informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb, si saluteranno alla fine di questa stagione. E questo potrebbe anche aiutare la Roma che come sappiamo ha degli intrecci aperti con i rossoneri. Quello Saelemaekers-Abraham, ovviamente, con i due club che per il momento non hanno trovato un accordo per chiudere la questione. Entrambi la scorsa estate si sono mossi in prestito secco senza nessun diritto né obbligo, ma soprattutto i capitolini vorrebbero tenere il belga.

Nei giorni scorsi è venuta fuori la notizia della richiesta del Milan: tra i 25 e i 30 milioni di euro per il cartellino del proprio calciatore. Una somma che la Roma vorrebbe abbattere, ovviamente, mandando Abraham a Milano con la stessa formula. Ma rimangono comunque tanti soldi. E la volontà del giocatore, con la possibile cessione di Theo che di fatto potrebbe far sparire tutti quelli che possono essere i problemi economici del Milan potrebbe fare cedere un po’ Ibrahimovic. Per la felicità di tutti, ovviamente.