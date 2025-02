Ranieri insaziabile: “Ecco l’unico rammarico”. Poi la ‘carezza’ a Soulé e l’allarme Mancini

Claudio Ranieri, dopo la vittoria della sua Roma contro il Parma, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Dopo aver pareggiato 1-1 il play-off di andata di Europa League contro il Porto, la Roma ha ottenuto un altro successo in campionato. Questa sera, infatti, i giallorossi hanno vinto in trasferta per 0-1 contro il Parma.

Il gol decisivo è stato realizzato alla mezzora del primo su punizione da Matias Soulé. Dopo il gol, vista anche l’espulsione di Leoni, la Roma ha controllato bene il match. Anche se bisogna dire che i giallorossi dovevano chiudere la partita.

Archiviato il match contro il Parma, di fatto, la Roma è attesa dal match di ritorno contro il Porto. Tuttavia, in attesa del match contro i portoghesi, in casa capitolina bisogna registrare alcune dichiarazioni di Claudio Ranieri.

Parma-Roma, Ranieri: “Unico rammarico non aver chiuso il match. Dybala è recuperato con il Porto”

Il tecnico giallorosso, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha infatti parlato così della vittoria della sua Roma contro il Parma: “Gol di Soulé dell’anno scorso in quella porta? Purtroppo me lo ricordo, ma questa sera ce lo godiamo. Matias si sta adattando alla maglia della Roma, sta facendo molto bene. Sono contento delle sue prestazioni. Volevo che Saelemaekers giocasse tra le linee, così che con Pellegrini potessero dare il via a delle buone occasioni. Unico rammarico è stato quello di non aver chiuso la partita, così da stare più sereni in panchina. Sono contento per il resto”.

Cladio Ranieri ha poi concluso il suo intervento: “Che Olimpico voglio contro il Porto? I nostri tifosi sanno già tutto, Porto sa ripartite in contropiede. Dovremo essere molto attenti. Noi ovviamente, vogliamo vincere. Qualificazione in Europa tramite il campionato? Noi dobbiamo pensare a partita dopo partita, giorno dopo giorno. Spero di poter far giocare sempre questi giocatori, questo vuol dire che andremo avanti in Coppa. Per il Porto siamo carichi, ma non dobbiamo farci prendere dall’ansia. Nel match di ritorno, di fatto, dovremmo essere molto saggi. Dybala per il Porto? Paulo è recuperato”.

Ranieri ha poi spiegato come Mancini abbia riportato una forte contusione alla caviglia. Le condizioni del difensore, dunque, dovranno essere monitorate.