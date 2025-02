Un ‘big’ salta la Roma: c’è l’ufficialità

Un big salta la Roma: c’è anche l’ufficialità. Non ci sarà nel prossimo match in campionato dei giallorossi in programma lunedì prossimo all’Olimpico.

Se tra poche ore, meno di due, la Roma scenderà in campo contro il Parma per un match importante, ma forse non troppo visto che il pensiero è sicuramente rivolo alla sfida di Europa League contro il Porto in programma giovedì, sta giocando in questo momento la squadra che, lunedì 24 febbraio verrà ospitata all’Olimpico.

Il Monza dopo l’esonero di Bocchetti è tornato nelle mani di Alessandro Nesta e sta ospitando il Lecce di Giampaolo. Un match che, come si può capire, mette in palio dei punti pesantissimi per la corsa alla salvezza. Sarebbero queste, per due formazioni che devono rimanere nella massima serie, le partite da vincere. E in campo c’è un certo nervosismo che ha colpito anche un giocatore che era tra i diffidati e che quindi salterà il prossimo match nella Capitale.

Ammonizione per Izzo: salta la Roma

Izzo infatti per un fallo è finito sul taccuino del direttore di gara. Il difensore era uno di quelli diffidati e quindi non ci sarà nella prossima gara della sua squadra. Un match, quello che si sta giocando in Brianza, assai nervoso: sono già tre gli ammoniti e uno come detto è il difensore.

Impiegato quasi sempre da titolare, sia nella prima parte di stagione con Nesta, sia con Bocchetti, Izzo anche gli anni passati è stato un punto cardine del Monza. Che perde un titolarissimo per il match dell’Olimpico.