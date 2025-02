Voti Parma-Roma 0-1, Soulé disegna calcio: Paredes da metronomo, c’è solo un rebus

L’analisi delle prove fornite dai giallorossi, in grado di espugnare il ‘Tardini’ grazie a Soulé: Parma-Roma finisce 0-1

Da pochi istanti si è chiusa la sfida del ‘Tardini’ tra Parma e Roma. Dopo aver aperto la contesa grazie alla perla di Matias Soulé, i giallorossi sono stati bravi a mettere in ghiaccio il match. Pur non riuscendo a trovare la rete della sicurezza, la compagine di Ranieri – sfruttando al massimo la superiorità numerica – non dà mai l’impressione di soffrire, centrando altri tre punti importanti per la propria classifica.

Lasciandosi alle spalle un inizio un po’ balbettante, Matias Soulé è letteralmente salito in cattedra. Un vero e proprio cioccolatino la traiettoria con la quale l’argentino pesca il jolly su punizione, sbloccando al 37′ un primo tempo piuttosto complicato per gli ospiti. L’ex esterno offensivo della Juventus lievita poi con il passare dei minuti, trovando sempre più confidenza: dai suoi piedi nascono di fatto le occasioni più importanti della partita. Non ha avuto bisogno di carburare, invece, Leandro Paredes.

Attento e concentrato sin dal primo minuto, il metronomo argentino detta i ritmi della manovra della Roma con disinvoltura e qualità, inaridendo anche le fonti di gioco avversarie con ottime marcature preventive. Buoni i segnali lanciati anche da Salah-Eddine, propositivo e volenteroso nelle due fasi. Incisivo l’ingresso in campo di Baldanzi, ‘cattivo’ e determinato con almeno tre sortite delle sue. Sugli scudi anche la difesa che, dopo alcuni minuti di assestamento, trova progressivamente le misure con una condotta di gara aggressiva e solida. In fiducia Celik, che dopo l’exploit di Oporto fornisce un’altra prova senza sbavature, impreziosita da un paio di inserimenti non banali. Da capire, infine, le condizioni di Mancini, uscito a scopo precauzionale alla fine del primo tempo. Ecco i voti completi:

ROMA (3-5-2): Svilar 6; Celik 6.5, Mancini 6 (46′ Nelsson 6), Ndicka 6.5; Saelemaekers 6 (65′ Baldanzi 6.5), Gourna-Douath 6 (81′ Pisilli 6), Paredes 7, Koné 6 (46′ Pellegrini 6), Salah-Eddine 6 (77′ Angelino 6); Soulé 8, Shomurodov 6.5. All. Ranieri 6.5