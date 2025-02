Allegri al posto di Inzaghi: terremoto Inter

Max Allegri sta diventando un’ombra sempre più ingombrante per Simone Inzaghi: la panchina dell’Inter non è così salda e ora si rischia davvero grosso

L’ex allenatore della Lazio sta facendo peggio della scorsa stagione (-12 punti allo stesso punto del campionato) e non sembra essere così favorito nella corsa con il Napoli per lo Scudetto. Intanto Allegri osserva da spettatore interessato la situazione.

L’Inter non è andata nel migliore dei modi in queste ultime settimane e dopo la sconfitta nel recupero di Firenze è arrivata un’altra debacle in trasferta. Questa volta non ci sono stati 3 gol di differenza, ma è bastata la palla in angolo di Francisco Conceiçao, capace di sbloccare il match nella ripresa. Il Napoli di Conte, bloccato sul pareggio all’Olimpico contro la Lazio, mantiene così la vetta della classifica e allunga a due punti il margine sui nerazzurri. Ricordando che lo scontro diretto di ritorno si dovrà giocare al Diego Armando Maradona (domenica 2 marzo), non è così scontato che Inzaghi riesca nell’impresa di bissare il titolo vinto nella scorsa stagione.

La rosa dell’Inter è superiore a tutte le altre, Napoli compreso, ma la gestione dei giocatori, considerando anche l’impegno europeo e la Coppa Italia non è stato sin qui impeccabile. Alcuni stanno deludendo, mentre altri proseguono a corrente alternata, senza tralasciare i molti infortuni subiti. Tutti alibi che però Marotta e la dirigenza non vogliono nemmeno sentire, visto che l’obiettivo resta il primo posto.

L’Inter davanti a un bivio: se non vince lo Scudetto Inzaghi lascia la panchina ad Allegri

La panchina dell’Inter potrebbe non essere così salda per Simone Inzaghi qualora dovesse sfumare il titolo di campione d’Italia. Marotta ha sempre appoggiato il proprio allenatore, avallando il rinnovo di contratto, ma si mantiene una exit strategy nemmeno troppo velata. Si è tornato a parlare in queste ore, infatti, di un possibile assalto ad Allegri in caso di fallimento stagionale per l’ex tecnico della Lazio.

Allegri per ora non ha accettato nessuna offerta da parte di altre squadre italiane, con il pressing della Roma che non sembra essere andato a buon fine (trattativa mai decollata). L’Inter resta un’opzione gradita all’ex juventino, che potrebbe così chiudere il cerchio delle tre big del Nord. Ovviamente i tifosi nerazzurri si augurano che alla fine il risultato possa essere positivo, ma i -12 punti alla 25esima giornata, rispetto allo scorso anno (66 rispetto ai 54 attuali) sono un rumorosissimo campanello d’allarme.