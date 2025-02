Caos Porto, grave infortunio e nuova bufera arbitrale: “Non è calcio’

Caos Porto. Il prossimo avversario della Roma in Europa League ha vissuto un turno di campionato caratterizzato da roventi polemiche.

L’appuntamento è per giovedì 20 febbraio allo Stadio Olimpico. In cartellone la gara di ritorno dei play-off di Europa League che vedrà protagoniste Roma e Porto.

La vittoria dei giallorossi a Parma grazie ad una prodezza balistica di Matias Soulé ha allungato la striscia di risultati positivi dei ragazzi guidati da Claudio Ranieri. Nel campionato portoghese anche il Porto ha incamerato tre punti nella gara che l’ha visto contrapposto al Farense. Gara che, però, ha lasciato uno strascico infinito di polemiche. La rete di Francisco Moura è infatti viziata da un evidente fallo del giocatore del Porto ai danni del suo marcatore al momento della deviazione decisiva di testa.

Caos Porto, la rabbia del tecnico del Forense

Una gara che si ha portato tre punti importanti per la classifica del Porto ma che ha lasciato sul campo polemiche ed un infortunio le cui conseguenze immediate si conosceranno soltanto nelle prossime ore.

Nel frattempo, sotto la lente dei media, vi è la rete di Moura che ha deciso la gara. Le parole del tecnico del Farense, Tozé Marreco, riportate da rr.pt/bola-branca, vertono sull’episodio che ha poi deciso il risultato finale : “Nel secondo c’è stato un momento in curva in cui siamo entrati in un altro sport, che non posso controllare. Quando ci sono spinte e prese, non è più calcio. Abbiamo subito il gol nel modo in cui tutti hanno visto e come dimostrano molto bene le immagini. Non posso dire altro“.

Il Porto ha, però, pagato un dazio pesante alla vittoria contestata contro il Forense. Come ci informa portocanal.sapo.pt, Vasco Sousa, entrato in campo sul finire della gara, ha subito un duro fallo che lo ha costretto a lasciare il campo pochi minuti dopo il suo ingresso. Da valutare le sue condizioni in vista della sfida di giovedì sera di Europa League contro la Roma.