Frattura del perone UFFICIALE: stagione finita e niente Roma

Il comunicato ufficiale del club fuga ogni dubbio e fa chiarezza sull’entità dell’infortunio. Di seguito il ‘bollettino’

Archiviata l’importante vittoria ottenuta in campionato contro il Parma, la Roma si proietta alla sfida di Europa League contro il Porto con la volontà di rispondere sul campo alle polemiche del ‘Do Dragao’. Contro i lusitani si partirà dall’1-1 dell’andata che, chiaramente, lascia tutto in sospeso.

Reduce dalla sofferta vittoria ottenuta in campionato contro il Forense, la compagine portoghese inizierà a preparare la sfida contro la Roma nella giornata di domani. Per l’occasione, Martin Anselmi non avrà sicuramente a disposizione Vasco Sousa, uscito anzitempo nel corso dell’ultimo match di campionato. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Porto ha reso noto non solo l’entità dell’infortunio accorso a Sousa – frattura del perone della gamba destra per la quale sarà necessario un intervento chirurgico nei prossimi giorni – ma anche le condizioni di Marko Grujic e Martim Fernandes, che stanno recuperando dalle rispettive noie fisiche con lavoro personalizzato in palestra.

Confermate dunque le indiscrezioni immediatamente successive all’infortunio di Sousa, uscito in barella negli ultimi minuti della sfida contro il Forense. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il jolly portoghese hanno fugato ogni dubbio: frattura del perone e stagione finita. Assenza pesante per lo scacchiere di Anselmi che ora sarà chiamato a trovare nuove soluzioni nel corso dei prossimi mesi. Una beffa duplice sotto certi aspetti, se si considera le ultime mosse di mercato dei ‘Dragoes’, costretto a numerose cessioni a stretto giro di posta alla luce delle note situazioni economico-finanziarie.