Ghisolfi distrutto: “Il galoppino di Ranieri”

Roma, Ghisolfi praticamente distrutto in queste ore dopo le parole dette ieri prima del match contro il Parma. “Il galoppino di Ranieri”. Ecco la sentenza

La Roma ha vinto ieri contro il Parma ma ancora oggi, nelle radio romane, tengono banco quelle che sono state le parole dette da Ghisolfi ieri prima della gara contro i ducali.

Il dirigente ha parlato del mercato e non solo, ha anche detto che il club sta lavorando per il nuovo allenatore anche se siamo ancora a febbraio quindi sarebbe un po’ presto. Risuonavano ancora, nella testa di molti, le parole di Ranieri invece immediatamente dopo il pareggio di Oporto nei confronti del direttore di gara e di Rosetti, designatore Uefa, che ha deciso di mandare Steiler proprio ai giallorossi sapendo quello che è il suo ruolino di marcia europeo. Ghisolfi non ha commentato l’attacco di Sir Claudio, e questo ha lasciato molti dubbi, soprattutto a Ugo Trani, giornalista, che ha parlato in questo modo a Radio Radio pomeriggio.

Roma, che bordata a Ghisolfi

“Aspettiamo tutti la partita di Coppa – ha detto Trani – che è quello che conta. Nelsson dei nuovi arrivati mi sembra il migliore, perché è quello che potrebbe fare meno danni. Ma è inutile parlare di come ha giocato la Roma, non conta niente”.

Poi, dopo questa premessa, la bordata a Ghisolfi: “Sentirlo parlare mi ha messo tristezza. Ha parlato solo dopo che lo ha fatto Ranieri che gli ha aperto la strada. Dopo sono bravi tutti. Ranieri ha rovesciato un secchio di spazzatura su Rosetti e la gestione arbitrale della Uefa, poi Ghisolfi ha fatto il bello. Ha dimostrato che il vero dirigente è Ranieri e Ghisolfi il galoppino“.