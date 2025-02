Il Real chiude il cerchio, bomba da 35 milioni: la Roma non ha altra scelta

L’intreccio di mercato sull’asse Madrid-Roma rischia di creare i presupposti per un interessante effetto domino: non si torna più indietro

La Roma di Claudio Ranieri continua a vivere un periodo di forma importante, con 21 punti raccolti nelle ultime nove giornate di Serie A. Questo slancio positivo ha rilanciato le ambizioni europee dei giallorossi, che ora guardano con fiducia ma anche attenzione e cautela alle prossime sfide.

L’ultima vittoria in trasferta contro il Parma è stata decisa da una magistrale punizione di Matias Soulé, giovane talento argentino che ha dimostrato grande personalità dopo una prima parte di stagione ben al di sotto delle aspettative. Lo stesso Ranieri ha espresso grande soddisfazione per la crescita della squadra e ha elogiato Soulé, definendolo una promessa per il futuro della Roma.

Il tecnico ha anche rassicurato i tifosi sul recupero di Paulo Dybala, confermando la sua disponibilità per la prossima partita di Europa League contro il Porto, ad oggi rappresentante un match cruciale per questa stagione, dopo aver salutato con anticipo la Coppa Italia due settimane fa in quel di San Siro, contro il Milan.

Bomba da 35 milioni, si chiude il cerchio per Wesley: Roma senza scampo

Guardando al calendario, la Roma affronterà il Porto all’Olimpico questo giovedì, in una sfida cruciale per il passaggio del turno in Europa League. Successivamente, i giallorossi ospiteranno il Monza il 24 febbraio e il Como il 2 marzo, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato.

Sul fronte del calciomercato, non si arrestano intanto voci e attese circa l’operato di Ghisolfi per la prossima estate, quando non pochi cambiamenti attendono il club giallorosso. A partire dall’allenatore, la cui individuazione dovrà passare al vaglio dello stesso Ranieri, destinato, contrattualmente, a restare in dirigenza.

Gli scenari di mercato restano, ad ogni modo, numerosi e, come al solito, imprevedibili, con novità e cambiamenti che potrebbero essere legati anche a quei discorsi avviati in passato e rimasti poi inconclusi. Tra questi, si segnala anche quello relativo all’interesse mostrato per il giovane talento brasiliano Wesley Gassova. Quest’ultimo, come noto, ha attirato l’attenzione di giganti europei come Barcellona e Real Madrid.

Sul suo conto, arrivano aggiornamenti dalle penne di O Dia, che evidenziano come il Real Madrid sarebbe pronto a muoversi rapidamente per anticipare i rivali del Barcellona e assicurarsi il giocatore, aumentando le probabilità che il suo futuro sia a Madrid piuttosto che in Catalogna. Il Flamengo, dal canto suo, è disposto a negoziare la cessione del terzino solo a fronte di un’offerta di almeno 35 milioni di euro, forte di una scadenza contrattuale attualmente fissata al 2028.