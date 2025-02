Lesione e lungo stop UFFICIALE: salta l’Europa League

Lesione e lungo stop UFFICIALE, arriva il comunicato che spiega tutto e approfondisce le condizioni del giocatore. Salta l’Europa League.

La Roma continua a dimostrare una forma felice in questa fase cruciale della stagione. Nell’ultima partita di Serie A, i giallorossi hanno ottenuto una vittoria di misura per 1-0 contro il Parma allo Stadio Ennio Tardini. Il match è stato deciso da una splendida punizione di Matias Soulé al 33esimo minuto, che ha infilato il pallone sotto l’incrocio dei pali, lasciando Suzuki impietrito.

Questo successo rappresenta il nono risultato utile consecutivo per la squadra di Claudio Ranieri in campionato, consolidando la posizione nella parte mediana della classifica e che vede Dovbyk e colleghi avvicinarsi alla zona europea. Parallelamente al campionato, però, l’attenzione della Roma è rivolta all’Europa League, dove i giallorossi sono reduci da un pareggio per 1-1 in casa del Porto nell’andata dei playoff della fase a eliminazione diretta.

Dopo l’1 a 1 dell’andata, l’obiettivo, parallelo alla rincorsa in Serie A per un posto continentale, è attualmente quello di superare la fase dei playoff contro la squadra portoghese, come ben dimostra anche la ponderata gestione della rosa in questa fase da parte di Claudio Ranieri.

Infortunio e diagnosi UFFICIALE per Castellanos dopo Lazio-Napoli: stop di circa un mese

Nel frattempo, dall’altra sponda del Tevere, la Lazio deve fare i conti con un’importante defezione. L’attaccante Valentin Castellanos ha riportato una lesione di medio grado all’adduttore della coscia sinistra durante la partita contro il Napoli. Gli esami clinici hanno confermato l’infortunio, e il giocatore ha già iniziato le terapie specifiche. Si prevede un’assenza di circa un mese, il che significa che Castellanos salterà diverse partite chiave, tra cui l’imminente sfida di Coppa Italia contro l’Inter e probabilmente l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Troppi i condizionali e le incertezze sulle tempistiche per poter capire quali possano essere le conseguenze in ottica europea anche in casa giallorossa dopo questo stop, che potrebbe assestarsi sui circa 40 giorni di tempo. Il derby di ritorno è attualmente in programma il 13 aprile, data successiva alla prognosi attuale circolante sul numero 11 di Baroni.

A seguire, intanto, il comunicato ufficiale della società biancoceleste. “La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita con il Napoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero“.