Osimhen alla Juve: salta l’accordo con la Premier

Osimhen alla Juventus: nonostante le conferme di un interesse importante nei confronti del nigeriano l’accordo in Premier salta. Via libera per Giuntoli

Forse la Juventus un attaccante per la prossima stagione lo ha trovato: parliamo di quel Kolo Muani che contro l’Inter, grazie ad una ruleta clamorosa, ha regalato a Conceicao il pallone decisivo.

Giuntoli lo vuole tenere e secondo le ultime indiscrezioni nei prossimi giorni avvierà i contatti con il Psg per parlare appunto del francese. Ma basta un solo attaccante importante ad una società come quella bianconera? La risposta è ovvia, ed è no. E siccome Vlahovic, ieri in panchina per tutti i novanta minuti è destinato all’addio – non sembrano esserci possibilità di permanenza e né di rinnovo contrattuale – la pista Osimhen è quella più calda, quella viva, quella che scalda anche il cuore dei tifosi. Certo, la concorrenza, lo sappiamo, è di quelle importanti, di quelle che possono mettere il bastone tra le ruote. Ma ci sono delle novità che arrivano dall’Inghilterra e che di fatto chiudono la possibilità di ogni accordo.

Osimhen alla Juventus: il Manchester United si tira fuori

Cercato dalle squadre inglesi, nelle ultime settimane si è parlato con molta insistenza di un possibile passaggio al Manchester United. Maa secondo quanto riportato da Team Talk, nonostante l’interesse sia confermato, è evidente che non sia facile arrivare al giocatore per due motivi.

Il primo è di natura strettamente economica: lo stipendio di Osimhen è di circa 200mila sterline a settimana e il giocatore non ha nessuna intenzione di abbassare le pretese. Lo United ha speso tanto sul mercato e senza qualificazione Champions non può fare altri sforzi. E poi c’è anche la questione sportiva: il nigeriano ha voglia di giocare la Champions League e con i Red Devils non lo potrebbe fare. Ecco perché c’è un mezzo via libera per la Juventus. Che ha i riflettori accesi sul giocatore da molto tempo.