Roma-Porto, UFFICIALE: spostamento immediato

Arriva uno spostamento ufficiale per Roma-Porto e la decisione sta facendo già molto discutere: i tifosi sono rimasti sorpresi dalla presa di decisione della Uefa

La sfida di ritorno del play-off di Europa League si disputerà giovedì pomeriggio alle ore 18:45, allo Stadio Olimpico. Ranieri, ieri dopo Parma-Roma, ha chiesto la solita forza sugli spalti ai tifosi, che potranno spingere la squadra ad una vittoria fondamentale.

Ci si gioca una stagione giovedì sera allo Stadio Olimpico. La Roma degli ultimi anni, da Di Francesco a De Rossi, passando per Fonseca e soprattutto Mourinho, ha dimostrato di essere sempre competitiva in casa, contro ogni avversario, in ogni coppa, dalla Conference alla Champions League. Contro il Porto serve una vittoria con qualsiasi risultato, considerando il pareggio per 1-1 nella sfida di andata. La squadra portoghese ha dimostrato di non essere quella di un tempo e le chance di andare avanti ci sono tutte.

Servirà, come ricordato da Ranieri, la spinta del pubblico, il solito soffio dell’Olimpico, che sa motivare come nessun altro i propri giocatori. Ci sarà probabilmente ancora il tutto esaurito, anche se per i tifosi della Curva Nord ci sarà uno spostamento inaspettato. Il tutto è relativo a quanto accaduto contro l’Eintracht Francoforte, nell’ultima sfida europea interna. Il comportamento esagitato da parte degli ultras tedeschi ha portato a delle conseguenze per giovedì pomeriggio.

Decisione della Uefa per Roma-Porto: tifosi di Curva Nord costretti a spostarsi

Attraverso un comunicato ufficiale, seguito alla nota inviata dalla Uefa, l’AS Roma ha deciso di informare i propri tifosi sulla chiusura parziale della Curva Nord (settori 48-49).

Tutti i tifosi che hanno un biglietto in quei due settori riceveranno via e-mail un nuovo tagliando con posti assegnati nei settori 46-47, sempre di Curva Nord. L’invio del nuovo ticket è previsto entro la giornata di martedì 18 febbraio e verrà destinato allo stesso indirizzo mail utilizzato per l’acquisto.

La Roma sottolinea l’importanza quindi di controllare la propria casella di posta elettronica e di non dimenticare di portare all’Olimpico giovedì il nuovo biglietto ricevuto (il precedente non sarà più valido ovviamente).

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare il Contact Center AS Roma (06.89386000, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:30) o compilare il form.