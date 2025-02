Scambio Roma-Inter: Inzaghi ha già detto sì. Ecco la situazione che si potrebbe creare nella prossima finestra di mercato. Le indicazioni vanno verso questa direzione

In una partita importante come quella di ieri sera, a metà del secondo tempo Simone Inzaghi tecnico dell’Inter ha deciso di mandare in campo Zalewski. Non ha fatto male l’esterno di proprietà della Roma: ha pure avuto una buona occasione per calciare in porta ma non l’ha sfruttata.

Certo è che contro la Juventus il tecnico dell’Inter ha deciso comunque di schierare un giocatore che, alla Roma, aveva fatto tutt’altro che bene nel corso degli ultimi anni. Un segnale che si deve tenere sotto osservazione soprattutto se, nei prossimi mesi, l’esterno offensivo polacco dovesse trovare una certa continuità di presenze. Magari, il club giallorosso, che affonderà di nuovo per Frattesi, potrebbe appunto inserirlo in questa operazione per regalare al nuovo allenatore dei giallorossi un elemento importante. Un centrocampista che manca, per caratteristiche, dentro la rosa.

Scambio Zalewski-Frattesi: i segnali di Inzaghi

Se Zalewski ha giocato, Frattesi invece è rimasto in panchina per tutti i 90minuti a guardare la sua squadra perdere contro la Juventus e di conseguenza perdere l’opportunità del sorpasso in classifica sul Napoli. Già si parlava di un Frattesi tutt’altro che contento dell’utilizzo quest’anno, e rimanere fuori da una gara così importante non gli ha fatto sicuramente piacere.

Dall’altro lato Zalewski sta convincendo. Si è presentato al debutto con un assist per De Vrij nel derby e sta giocando tutte le partite. Ancora è comunque presto per fare una previsione e capire come poi, realmente, andrà a finire. Ma queste prime settimane da giocatore dell’Inter mandano dei segnali interessanti dalle parti di Trigoria. Potrebbe essere la pedina giusta, il jolly, che Ghisolfi si potrebbe trovare tra le mani per arrivare ad uno dei principali obiettivi della prossima sessione di mercato.