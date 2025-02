Dalla Juve al diavolo: Osimhen ci ha messo la firma

Dalla Juve al Diavolo: Osimhen nella notte di lunedì ci ha messo la firma. Ecco la rivelazione clamorosa che mette nei guai Giuntoli

Un attaccante la Juventus lo ha trovato, ed è Kolo Muani. Vlahovic, come sappiamo, è destinato all’addio alla fine di questa stagione per via di quel contratto di 12milioni all’anno che la Juventus non vuole rinnovare alle stesse cifre e che il serbo non vuole rivedere al ribasso.

Anche i segnali che sta mandando Thiago Motta vanno verso questa direzione. I 90minuti in panchina contro l’Inter e la panchina di domani in Champions League mettono in evidenza un fatto: ormai non c’è più niente da fare. E la Juve, sperando di poter ricavare un bel po’ di soldini dalla cessione che ci sarà in estate, ha messo nel mirino come sappiamo Osimhen del Napoli. Il nigeriano tornerà in Campania per salutare. Ma la concorrenza per Giuntoli è clamorosa e, dall’Inghilterra, arrivano notizie non di un’accelerazione ma quasi.

Dalla Juve al Diavolo: emissari dello United in trasferta

Lunedì sera, ieri sera, il Galatasaray ha giocato in campionato e secondo le informazioni che sono state riportate in esclusiva da TBR Football, gli scout del Manchester United sono stati avvistati in tribuna per vedere da vicino i movimenti, e i gol, dell’ex attaccante del Napoli.

Come risposta, Osimhen, ha piazzato una doppietta che ha permesso ai giallorossi di vincere la partita e blindare il primo posto in classifica in campionato. Diciamo che se gli scout del club inglese erano andati a vedere la condizione fisica di Osimhen – beh, sui gol e sui numeri non serviva – torneranno sicuramente in Inghilterra con delle notizie incoraggianti per il proprio tecnico Amorim che da quando ha preso il posto di Ten Hag non è che sia riuscito a dare quello scossone che serviva. Da quelle parti si pensa già alla prossima stagione. E la Juve deve stare attenta se vuole Osimhen. La concorrenza è spietata.